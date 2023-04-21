"Продовжувалась бойова робота": у ЗСУ пояснили незвичайну повітряну тривогу вночі 21 квітня

Спочатку, як зазначив речник відомства Юрій Ігнат, сигнал тривоги пролунав через зліт винищувача на території РФ, а атака іранськими дронами почалася трохи пізніше.

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Спікер Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат розповів, через що в ніч на 21 квітня українці спостерігали за дивним "графіком" повітряних тривог. Подробицями він поділився в ефірі телемарафону.

Справа в тому, що після опівночі практично по всій країні було оголошено повітряну тривогу і причиною цього став зліт винищувача МіГ-31К на території Росії. Тривала вона недовго, як безпосередньо і відбій — за декілька хвилин сигнал знову розбурхав українців.

"Був переліт літака МіГ-31К, який є потенційним носієм ракети "Кинжал". Через це були сигнали повітряної тривоги (перша тривога пролунала майже відразу після опівночі і тривала 19 хвилин, — ред.), пізніше повітряна тривога була пов'язана з "Шахедами" (тривала 3 години, — ред.), до 3 ночі фактично тривала бойова робота", — зазначив Юрій Ігнат.

При цьому спікер ПС ЗСУ заявив, що Російська Федерація атакує Україну за допомогою іранських безпілотників третю ніч поспіль. Пов'язано це з тим, що окупанти намагаються знайти локації, де розміщені українські системи ППО, щоб залишити Київ та інші мирні міста без захисту від повітряних цілей.

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Нагадаємо, 21 квітня у ОК "Південь" розкрили тактику пусків ЗС РФ іранських БПЛА.

За словами речницi командування Наталії Гуменюк, противник намагається атакувати нашу країну дронами-камікадзе відразу з кількох напрямків через їхню дешевизну. Високоточні ракети при цьому почали економити.

У ніч на 21 квітня відбулася нова нічна атака РФ на Україну. У Києві 8 разів успішно відпрацювала ППО, а під Полтавою руйнування через іранські безпілотники. Ймовірно, окупанти використали нову партію БПЛА, які лише прибули з Ірану.