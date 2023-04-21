"Продолжалась боевая работа": в ВСУ объяснили необычную воздушную тревогу ночью 21 апреля

Изначально, как отметил спикер ведомства Юрий Игнат, сигнал тревоги прозвучал из-за взлета истребителя на территории РФ, а атака иранскими дронами началась чуть позже.

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Спикер Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат рассказал, из-за чего в ночь на 21 апреля украинцы наблюдали за странным "графиком" воздушных тревог. Подробностями он поделился в эфире телемарафона.

Дело в том, что после полуночи практически по всей стране была объявлена воздушная тревога и причиной этому стал взлет истребителя МиГ-31К на территории России. Продлилась она недолго, как непосредственно и отбой — спустя несколько минут сигнал вновь взбудоражил украинцев.

"Был перелет самолета МиГ-31К, который является потенциальным носителем ракеты "Кинжал". Из-за этого были сигналы воздушной тревоги (первая тревога прозвучала почти сразу после полуночи и длилась 19 минут, — ред.), позже воздушная тревога была связана с "Шахедами" (длилась 3 часа, — ред.), до 3 ночи фактически продолжалась боевая работа", — отметил Юрий Игнат.

При этом, спикер ВС ВСУ заявил, что Российская Федерация атакует Украину при помощи иранских беспилотников третью ночь подряд. Связано это с тем, что оккупанты пытаются найти локации, где размещены украинские системы ПВО, чтобы оставить Киев и другие мирные города без защиты от воздушных целей.

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Напомним, 21 апреля в ОК "Юг" раскрыли тактику пусков ВС РФ иранских БПЛА.

По словам спикера командования Натальи Гуменюк, противник пробует атаковать нашу страну дронами-камикадзе сразу с нескольких направлений из-за их дешевизны. Высокоточные ракеты при этом они начали экономить.

В ночь на 21 апреля состоялась новая ночная атака РФ на Украину. В Киеве 8 раз успешно отработала ПВО, а под Полтавой разрушения из-за иранских беспилотников. По всей вероятности, оккупанты использовали новую партию БПЛА, которые только прибыли из Ирана.