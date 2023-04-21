"Ворог скоро відчує": Резніков розповів про перші переговори на "Рамштайні"

Україна, за словами голови Міноборони, ефективно та прозоро використовує передану США військову допомогу, а окупанти незабаром відчують наслідки угод Києва та Вашингтона.

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У п'ятницю, 21 квітня, міністр оборони України Олексій Резніков провів особисту зустріч з головою Пентагону Ллойдом Остіном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Про це Резніков написав у своєму Twitter.

За словами міністра оборони України, двостороння зустріч з союзниками з Америки відбувалась "простою мовою" і стала дуже плідною.

"Це була відверта розмова простою мовою. Я вдячний великим друзям України Ллойду Остіну та Марку Міллі за їхнє лідерство у зміцненні антикремлівської коаліції", — написав Резніков.

Голова відомства Міноборони України зазначив, що дуже скоро російські окупанти відчують наслідки угод з союзниками України.

"Ми ефективно і прозоро використовуємо допомогу, надану американським народом. Ворог відчує наслідки наших угод", — наголосив він.

Нагадаємо, у п'ятницю, 21 квітня в Києві пройде чергове засідання міністрів у форматі "Рамштайн", де обговорюватимуться питання подальшої підтримки України та постачання військової допомоги для ЗСУ. Фокус зібрав усе, що відомо про цю зустріч.

Також, у середині березня радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк оцінив результати десятої зустрічі у форматі "Рамштайн" як найконкретніші. За його словами, йшлося про пріоритизацію, тобто про те, що потрібно Україні "тут і зараз".