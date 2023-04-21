"Враг скоро почувствует": Резников рассказал о первых переговорах на "Рамштайне"

Украина, по словам главы Минобороны, эффективно и прозрачно использует переданную США военную помощь, а оккупанты в скором времени почувствуют последствия соглашений Киева и Вашингтона.

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В пятницу, 21 апреля, министр обороны Украины Алексей Резников провел личную встречу с главой Пентагона Ллойдом Остином и главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Об этом Резников написал в своем Twitter.

По словам министра обороны Украины, двусторонняя встреча с союзниками из Америки прошла на "простом языке" и стала плодотворной.

"Это был откровенный разговор на простом языке. Я благодарен большим друзьям Украины Ллойду Остину и Марку Милли за их лидерство в укреплении антикремлевской коалиции", — написал Резников.

Глава ведомства Минобороны Украины отметил, что очень скоро российские оккупанты почувствуют последствия соглашений с союзниками Украины.

"Мы эффективно и прозрачно используем помощь, предоставленную американским народом. Враг почувствует последствия наших соглашений", — подчеркнул он.

Напомним, в пятницу, 21 апреля в Киеве пройдет очередное заседание министров в формате "Рамштайн", где будут обсуждаться вопросы дальнейшей поддержки Украины и поставки военной помощи для ВСУ. Фокус собрал все, что известно об этой встрече.

Также, в середине марта советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк оценил результаты десятой встречи в формате "Рамштайн", как самые конкретные. По его словам, речь шла о приоритизации, то есть о том, что нужно Украине "здесь и сейчас.