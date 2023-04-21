Закордонні судді та юрисдикція України: Путіна судитиме гібридний трибунал, — ЗМІ

За даними журналістів, які посилаються на джерела в ЄС, для притягнення до відповідальності винних у злочині агресії проти України в ЄС можуть провести процес на основі юрисдикції України та міжнародного права із залученням суддів із інших країн.

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Представники Брюсселя та країн "Великої сімки" схиляються до того, що найреалістичніша перспектива притягнення до відповідальності винних у злочині агресії проти України за допомогою так званого гібридного трибуналу. Про це 21 квітня повідомив високопоставлений представник Євросоюзу, повідомляє Deutsche Welle.

Експерти з ЄС у галузі міжнародного права вважають, що міжнародний трибунал на основі української юрисдикції є найбільш ймовірним для цього випадку.

Представник ЄС сказав про "політичний імператив", який полягає в тому, щоб притягнути винних до відповідальності. За його словами, для Євросоюзу важливо, щоби Київ ратифікував Римський статут.

Кримінальна відповідальність Росії

Наприкінці минулого року Єврокомісія виступила з ініціативою створення спеціального суду для переслідування злочину російської агресії. Представники ЄС розглядали два можливі варіанти: незалежний міжнародний трибунал та "гібридний", в якому поєднується юрисдикція конкретної країни (України) та процес на основі міжнародного права із суддями з різних країн.

Злочини, вчинені РФ, розслідуються Україною та ще 14 країнами Євросоюзу.

У Єврокомісії зазначають, що у будь-якому разі знадобиться підтримка ООН. Це пов'язано з тим, що відповідальність за злочини агресії лежить на вищому керівництві РФ, але через міжнародний імунітет вони непідсудні. Щоб провести трибунал, доведеться зняти імунітет з керівництва країни-агресора, зокрема з голови держави, голови уряду та МЗС.

Нагадаємо, що, на думку юриста, Путін може уникнути суду за військові злочини, скоєні армією РФ в Україні.

Раніше повідомлялося, що Європарламент проголосував за "трибунал для Путіна". Євродепутати вважають, що відповідальність за злочини в Україні лежить на найвищому керівництві РФ та Білорусі.