Президент Бразилії більше не критикуватиме США та ЄС за підтримку України, – ЗМІ

За даними журналістів, критичні висловлювання бразильського лідера про війну в Україні викликали "непотрібний шум", а також підірвали авторитет Бразилії як можливого посередника у переговорах.

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Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва уникатиме критики на адресу США та Європейського союзу щодо військової допомоги Україні під час майбутнього візиту до Португалії. Про це повідомляє видання Reuters з посиланням на офіційні особи, що перебувають у Бразилії.

У публікації зазначається, що бразильський президент викликав невдоволення серед західних політиків, звинувативши США у затягуванні війни в Україні. У Білому домі заявили, що він повторює пропагандистські тези РФ та Китаю.

За даними журналістів, критика Вашингтона з боку Лули спричинила "непотрібний шум". Співрозмовники видання вважають, що висловлювання політика підривають нейтралітет та авторитет Бразилії як можливого посередника у переговорах між Україною та Росією.

"Бразилія не хоче створювати враження, що ми підтримуємо те, що зробила Росія, або що ми взяли сторону в конфлікті. Лула скоректує свою мову. Він знову підтвердить необхідність захисту миру", — сказав один із джерел.

Два європейські дипломати в Бразилії повідомили журналістам про свій намір переконати Лулу подивитися на російсько-українську війну в іншому світлі та відмовитися від критичних зауважень щодо допомоги НАТО для ЗСУ.

"Я думаю, що так і буде. Лула — прагматичний політик", — заявив один із дипломатів.

Нагадаємо, що 15 квітня президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що Захід "заохочує" війну в Україні, забезпечуючи ЗСУ зброєю. Він також сказав, що США мають "почати говорити про мир".

На заяву президента Бразилії 18 квітня відреагував спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, зазначивши, що вона "не відповідає реальному стану речей". Представник МЗС також вказав на те, що своїм висловлюванням Лула зрівняв жертву та агресора.