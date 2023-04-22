Президент Бразилии больше не будет критиковать США и ЕС за поддержку Украины, – СМИ

По данным журналистов, критические высказывания бразильского лидера о войне в Украине вызвали "ненужный шум", а также подорвала авторитет Бразилии как возможного посредника в переговорах.

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва будет избегать критики в адрес США и Европейского союза касательно из военной помощи Украине во время грядущего визита в Португалию. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на официальные лица, базирующиеся в Бразилии.

В публикации говорится, что бразильский президент вызвал недовольство среди западных политиков, обвинив США в затягивании войны в Украине. В Белом доме заявили, что он повторяет пропагандистские тезисы РФ и Китая.

По данным журналистов, критика Вашингтона со стороны Лулы вызвала "ненужный шум". Собеседники издания считают, что высказывания политика подрывают нейтралитет и авторитет Бразилии как возможного посредника в переговорах между Украиной и Россией.

"Бразилия не хочет создавать впечатление, что мы поддерживаем то, что сделала Россия, или что мы приняли сторону в конфликте. Лула скорректирует свою речь. Он вновь подтвердит необходимость защиты мира", — сказал один из источников.

Два европейских дипломата в Бразилии сообщили журналистам о своем намерении убедить Лулу посмотреть на российско-украинскую войну в ином свете и отказаться от критических замечаний касательно помощи НАТО для ВСУ.

"Я думаю, что так и будет. Лула — прагматичный политик", — заявил один из дипломатов.

Напомним, что 15 апреля президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что что Запад "поощряет" войну в Украине, снабжая ВСУ оружием. Он также сказал, что США должны "начать говорить о мире".

На заявление президента Бразилии 18 апреля отреагировал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, отметив, что оно "не отвечает реальному положению вещей". Представитель МИД также указал на то, что своим высказыванием Лула уравнял жертву и агрессора.