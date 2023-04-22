Україні треба в 10 разів більше зброї, щоб завершити війну з РФ в цьому році, – МЗС

За словами замголови МЗС Андрія Мельника, допомога США по ленд-лізу у часи Другої світової складала 700-800 млрд у нинішніх цінах, а Україні надали тільки 55 млрд, тому цього недостатньо.

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Замголови міністра закордонних справ України Андрій Мельник заявив, що союзники країни мають збільшити допомогу в 10 разів, щоб завершити війну у 2023 році. Про це він написав у своєму твіттері 22 квітня.

Андрій Мельник зазначив, що Україна вдячна союзникам за надану військову допомогу, однак цього все ще недостатньо. Він закликав західні країни перейти через ті штучні червоні лінії, які залишились — це далекобійна зброя та винищувачі. Чим далі триватиме війна, тим сильніше Україна залежатиме від постачання озброєнь та боєприпасів.

Замголови МЗС підкреслив, що є низка країн, які досі утримувались від військової допомоги Україні, тому українська дипломатія має над чим працювати.

"Тому ми закликаємо наших партнерів перетнути всі штучні червоні лінії та виділити 1% ВВП на постачання зброї України", — написав дипломат.

Він також виразив впевненість у тому, що у світу є необхідні ресурси для того, щоб завершити війну у 2023 році. Мельник порівняв нинішні бойові дії з Другою світовою, коли американський уряд надав допомоги по лендлізу на 50 млрд доларів. Однак у теперішніх цінах сума допомоги складає близько 700-800 млрд доларів.

"Наші союзники повинні усвідомити масштаб цієї війни, допомога має бути збільшена щонайменше в 10 разів прямо зараз", — підкреслив Мельник.

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Нагадаємо, 22 квітня глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що загальна військова допомога України склала 55 млрд доларів, яку надали всі країни "Рамштайну".

6 квітня Андрій Мельник заявив, що Німеччина зволікала зі зброєю для України через те, що вважала РФ "великою державою".