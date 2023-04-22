Украине нужно в 10 раз больше оружия, чтобы завершить войну с РФ в этом году, – МИД

По словам замглавы МИД Андрея Мельника, помощь США по ленд-лизу во времена Второй мировой составляла 700-800 млрд в нынешних ценах, а Украине передали вооружения только на 55 млрд, поэтому этого недостаточно.

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Замглавы министра иностранных дел Украины Андрей Мельник заявил, что союзники страны должны увеличить помощь в 10 раз, чтобы завершить войну в 2023 году. Об этом он написал в своем твиттере 22 апреля.

Андрей Мельник отметил, что Украина благодарна союзникам за оказанную военную помощь, однако этого все еще недостаточно. Он призвал западные страны перейти через оставшиеся искусственные красные линии — это дальнобойное оружие и истребители. Чем дальше будет продолжаться война, тем сильнее Украина будет зависеть от поставок вооружений и боеприпасов.

Замглавы МИД подчеркнул, что есть ряд стран, которые до сих пор воздерживались от военной помощи Украине, поэтому у украинской дипломатии есть над чем работать.

"Поэтому мы призываем наших партнеров пересечь все искусственные красные линии и выделить 1% ВВП на поставку оружия Украины", — написал дипломат.

Он также выразил уверенность, что у мира есть необходимые ресурсы для того, чтобы завершить войну в 2023 году. Мельник сравнил нынешние боевые действия со Второй мировой, когда американское правительство предоставило помощи по ленд-лизу на 50 млрд долларов. Однако в нынешних ценах сумма помощи составляет около 700-800 млрд долларов.

"Наши союзники должны осознать масштаб этой войны, помощь должна быть увеличена по меньшей мере в 10 раз прямо сейчас", — подчеркнул Мельник.

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Напомним, 22 апреля глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что общая военная помощь Украины составила 55 млрд долларов, которую предоставили все страны "Рамштайна".

6 апреля Андрей Мельник заявил, что Германия медлила с оружием для Украины из-за того, что считают РФ "великим государством".