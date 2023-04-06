"Считают Россию великой": в МИД объяснили, почему Германия медлила с оружием для Украины

По словам замминистра Андрея Мельника, немцы уже сейчас готовятся к новому поствоенному миропорядку, а Кремль и дальше будет играть в нем определяющую роль.

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Одна из главных причин, почему Германия медлила с передачей оружия Украине заключается в том, что там не хотели признавать Украину, как полноправный субъект, способный на борьбу. Об этом в интервью "РБК-Украина" 6 апреля рассказал экс-посол Украины в Германии, замглавы МИД Андрей Мельник.

"Главный критерий, наверное, заключался в том, что немцы нашу страну не хотели видеть полноправным субъектом, а украинцев — культурной нацией, готовой бороться за свою государственность", — сказал Мельник.

Кроме того, есть еще комплекс факторов, связанных с экономикой, историческими моментами и тесными личными связями с верхушкой РФ.

Дипломат подчеркнул, что при любых обстоятельствах РФ останется для Германии великой державой, ключевым геополитическим игроком на континенте.

"Немцы уже сейчас помаленьку готовятся к новому поствоенному миропорядку, и — поверьте мне — Россия в этом пасьянсе никуда не исчезнет, Москва и в дальнейшем будет играть определяющую роль", — подчеркнул Мельник.

Он добавил, что в Германии такого отношения к РФ даже не скрывают, а что касается Украины — она никогда не имела для Берлина ключевого значения.

"Украина же не играла для Берлина какого-то особого значения. Если точнее, мы служили своего рода испытательной площадкой в плане поступательного утверждения Германии как великой державы, имею в виду в частности ее посредническую роль в нормандском переговорном процессе", — подытожил Мельник.

К слову, 4 апреля, Роберт Габек, вице-канцлер Германии, извинился за опоздание с поставкой оружия в Украину..

Фокус 29 марта сообщал, что эксперты объяснили, каким образом танки немецкого производства Leopard 2 повлияют на контрнаступление ВСУ. Нахождение такой техники на фронте способно спровоцировать мощный психологический эффект на врага. Таким образом, это и может повысить уровень боевого духа украинских солдат.

В немецком правительстве объяснили, что украинские защитники уже получили от Германии 18 танков Leopard 2, а также запчасти и боеприпасы к ним. В Минобороны страны признались, что пакет военной помощи должен быть меньше, но впоследствии его решили увеличить. Ранее планировалось отправить 14 танков.