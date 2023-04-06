"Вважають Росію великою": у МЗС пояснили, чому Німеччина зволікала зі зброєю для України

За словами заступника міністра Андрія Мельника, німці вже зараз готуються до нового післявоєнного світопорядку, а Кремль і надалі відіграватиме у ньому визначальну роль.

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Одна з головних причин, чому Німеччина зволікала з передачею зброї Україні полягає в тому, що там не хотіли визнавати Україну як повноправного суб'єкта, здатного на боротьбу. Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" 6 квітня розповів експосол України в Німеччині, заступник голови МЗС Андрій Мельник.

"Головний критерій, напевно, полягав у тому, що німці нашу країну не хотіли бачити повноправним суб'єктом, а українців — культурною нацією, яка готова боротися за свою державність", — сказав Мельник.

Крім того, є ще комплекс факторів, пов'язаних з економікою, історичними моментами та особистими тісними зв'язками з верхівкою РФ.

Дипломат наголосив, що за будь-яких обставин РФ залишиться для Німеччини великою державою, ключовим геополітичним гравцем на континенті.

"Німці вже зараз поступово готуються до нового післявоєнного світопорядку, і — повірте мені — Росія в цьому пасьянсі нікуди не зникне, Москва і надалі відіграватиме визначальну роль", — підкреслив Мельник.

Він додав, що у Німеччині такого ставлення до РФ навіть не приховують, а щодо України — вона ніколи не мала для Берліна ключового значення.

"Україна ж не грала для Берліна якогось особливого значення. Якщо точніше, ми служили своєрідним випробувальним майданчиком у плані поступального утвердження Німеччини як великої держави, маю на увазі зокрема її посередницьку роль у нормандському переговорному процесі", — підсумував Мельник.

До речі, 4 квітня Роберт Габек, віцеканцлер Німеччини, вибачився за запізнення з постачанням зброї в Україну..

Фокус 29 березня повідомляв, що експерти пояснили, як танки німецького виробництва Leopard 2 вплинуть на контрнаступ ЗСУ. Знаходження такої техніки на фронті здатне спровокувати сильний психологічний ефект на ворога. Таким чином, це може підвищити рівень бойового духу українських солдатів.

У німецькому уряді пояснили, що українські захисники вже отримали від Німеччини 18 танків Leopard2, а також запчастини та боєприпаси до них. У Міноборони країни зізналися, що пакет військової допомоги має бути меншим, але згодом його вирішили збільшити. Раніше планувалося відправити 14 танків.