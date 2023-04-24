Штурмував позиції ЗСУ під Бахмутом: полонений "вагнерівець" піде під суд

Бойовиком виявився 23-річний громадянин однієї з країн Центральної Азії, який відбував покарання у Тюменській виправній колонії РФ за зґвалтування. Тепер йому загрожує 10 років ув'язнення.

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Ще одного російського загарбника судитимуть за участь у війні проти України. Полонений воював у складі приватної військової компанії "Вагнер", повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

Окупант потрапив у полон наприкінці грудня 2022 року. Найманець входив до числа штурмовиків, які атакували позиції українських захисників під Бахмутом.

Зазначається, що бойовиком виявився 23-річний громадянин однієї з країн Центральної Азії, який відбував покарання у Тюменській виправній колонії РФ за зґвалтування. У жовтні 2022 року його завербували до ПВК, пообіцявши зняти судимість та заплатити 200 тисяч рублів.

Вже за місяць колишній в'язень прибув до Ростова, де йому видали форму, зброю та боєприпаси. Найманців відправили на полігон на тимчасово окуповану територію Луганської області. Примітно, що через відсутність інструкторів із бойової підготовки "навчальний курс" так і не відбувся.

На початку грудня загарбника перекинули на східний фронт, де він невдовзі потрапив у полон. Тепер справу подають до суду, а фігуранту загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, у березні ЗМІ писали, що в Російській Федерації викрали та насильно завербували у приватну військову компанію "Вагнер" 22-річного громадянина Казахстану Магулана Бекенова, який був студентом Томського держуніверситету.

Також повідомлялося, що OSINT-розслідувачі встановили особисті дані двох найманців російської ПВК "Вагнер", які зізнавалися у вбивстві українських дітей. За інформацією аналітиків, це колишні ув'язнені Азамат Улдаров та Олексій Савичов, яких президент Росії Володимир Путін випустив із в'язниці особистими указами.