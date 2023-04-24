Штурмовал позиции ВСУ под Бахмутом: пленный "вагнеровец" пойдет под суд

Боевиком оказался 23-летний гражданин одной из стран Центральной Азии, отбывавший наказание в Тюменской исправительной колонии РФ за изнасилование. Теперь ему грозит 10 лет тюрьмы.

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Еще одного российского захватчика будут судить за участие в войне против Украины. Пленный воевал в составе частной военной компании "Вагнер", сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Оккупант попал в плен в конце декабря 2022 года. Наемник входил в число штурмовиков, атакующих позиции украинских защитников под Бахмутом.

Отмечается, что боевиком оказался 23-летний гражданин одной из стран Центральной Азии, который отбывал наказание в Тюменской исправительной колонии РФ за изнасилование. В октябре 2022 года его завербовали в ЧВК, пообещав снять судимость и заплатить 200 тысяч рублей.

Уже через месяц бывший заключенный прибыл в Ростов, где ему выдали форму, оружие и боеприпасы. Наемников отправили на полигон на временно оккупированную территорию Луганской области. Примечательно, что из-за отсутствия инструкторов по боевой подготовке "учебный курс" так и не состоялся.

В начале декабря захватчика перебросили на восточный фронт, где он вскоре и попал в плен. Теперь дело предают в суд, а фигуранту грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

Напомним, в марте СМИ писали, что в Российской Федерации похитили и насильно завербовали в частную военную компанию "Вагнер" 22-летнего гражданина Казахстана Магулана Бекенова, который был студентом Томского госуниверситета.

Также сообщалось, что OSINT-расследователи установили личные данные двух наемников российской ЧВК "Вагнер", которые признавались в убийстве украинских детей. По информации аналитиков, это бывшие заключенные Азамат Улдаров и Алексей Савичев, которых президент России Владимир Путин выпустил из тюрьмы личными указами.