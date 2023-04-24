Посилимо Альянс: МЗС України відповіло Угорщині на заяву щодо НАТО

За словами речника МЗС Олега Ніколенка, небезпечно, коли деякі угорські політики намагаються ставити безпеку НАТО в залежність від "забаганок" Росії.

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Україна не потребує дозволу Росії, щоб вступити до НАТО. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у себе у Facebook 24 квітня.

"Україна має суверенне право вільно обирати засоби безпеки. Це право неодноразово підтверджувалося на рівні всіх держав-членів НАТО, включаючи Угорщину", — написав Ніколенко.

Він також зазначив, що небезпечно, коли деякі угорські політики намагаються ставити безпеку євроатлантичного простору у залежність від Росії. За словами Ніколенка, немає жодних перешкод для вступу України до НАТО.

"Українське членство лише посилить Альянс, виключить можливість повторення російської агресії в Європі у майбутньому", — написав дипломат.

Олег Ніколенко про вступ України до НАТО

Нагадаємо, що 24 квітня віцеспікер парламенту Угорщини та представниця партії "Наша Батьківщина" Дора Дуро заявила, що вступ України до НАТО під час війни неможливий, якщо на це не погодиться Росія.

"Поки кордони України заперечуються і триває збройний конфлікт, навіть власні правила НАТО виключають приєднання Києва до альянсу. Без ризику початку війни вступ України можливий лише у тому випадку, якщо Росія схвалить це у вигляді певної угоди", — сказала вона.

Також повідомлялося, що 21 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна може досягти успіху в контрнаступі. Він наголосив, що техніка, надана партнерами, допомогла бійцям ЗСУ у стримуванні ворога.