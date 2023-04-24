Усилим Альянс: МИД Украины ответил Венгрии на заявление по НАТО

По словам спикера МИД Олега Николенко, небезопасно, когда некоторые венгерские политики пытаются ставить безопасность НАТО в зависимость от "хотелок" России.

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Украина не нуждается в разрешении России, чтобы вступить в НАТО. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко у себя в Facebook 24 апреля.

"Украина имеет суверенное право свободно выбирать средства безопасности. Это право неоднократно подтверждалось на уровне всех государств-членов НАТО, включая Венгрию", — написал Николенко.

Он также отметил, что небезопасно, когда некоторые венгерские политики пытаются ставить безопасность евроатлантического пространства в зависимость от России. По словам Николенко, нет никаких препятствий для вступления Украины в НАТО.

"Украинское членство лишь усилит Альянс, исключит возможность повторения российской агрессии в Европе в будущем", — написал дипломат.

Олег Николенко о вступлении Украины в НАТО

Напомним, что 24 апреля вице-спикер парламента Венгрии и представительница партии "Наша Родина" Дора Дуро заявила, что вступление Украины в НАТО во время войны невозможно, если на это не согласится Россия.

"Пока границы Украины оспариваются и продолжается вооруженный конфликт, даже собственные правила НАТО исключают присоединение Киева к альянсу. Без риска начала войны вступление Украины возможно только в том случае, если Россия одобрит это в виде определенного соглашения", — сказала она.

Также сообщалось, что 21 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина может добиться успеха в контрнаступлении. Он подчеркнул, что техника, предоставленная партнерами, помогла бойцам ВСУ в сдерживании врага.