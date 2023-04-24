"Є ознаки": війна в Україні може закінчитися компромісом замість перемоги, — Качинський

За словами польського політика, компромісні рішення спричинять потенційні нові ризики для безпеки.

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Голова керівної партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський зробив заяву про те, що війна в Україні може закінчитися якимось компромісом, у чому полягає майбутня загроза. Про це повідомляє видання PAP.

"Сьогодні ми не знаємо, чим може закінчитися війна в Україні. Є ознаки того, що вона може закінчитися певним компромісом, а не остаточним врегулюванням", — пояснив він, додавши, що це означатиме, що незабаром, можливо, з'являться нові ризики для безпеки.

Качинський наголосив, що Польща повністю підтримує громадян України в їхній вимозі звільнити всю окуповану територію, проте не все залежить від Польщі.

Польський політик також зазначив, що війна показала, що сьогоднішня армія має бути досить чисельною та належно озброєною.

Він згадав про можливості відбиття повітряних атак і наступальні можливості, що, за його словами, важливо на сьогоднішньому етапі війни в Україні.

Качинський заявив також про необхідність забезпечити польську армію всім необхідним для ведення оборони та проведення контрнаступу.

Нагадаємо, що Польща, Чехія та Словаччина виступили проти діалогу з Кремлем. Лідери трьох країн заявили, що Захід роками намагався вести з Москвою мирний діалог, але це ні до чого не привело.

Нагадаємо, що колишній командувач військ США в Європі розповів, як Україна поверне Крим і назвав три етапи деокупації півострова. Бен Годжес вважає, що після втрати Криму в російських чиновників буде менше ентузіазму, щоб чіплятися за зруйнований схід України, оскільки Донбас потрібен Кремлю лише як сухопутний коридор до Криму.