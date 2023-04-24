"Есть признаки": война в Украине может закончиться компромиссом вместо победы, — Качиньский

По словам польского политика, компромиссные решения повлекут за собой потенциальные новые риски для безопасности.

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Председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский сделал заявление о том, что война в Украине может закончиться неким компромиссом, в чем кроется будущая угроза. Об этом сообщает издание PAP.

"Сегодня мы не знаем, чем может закончиться война в Украине. Есть признаки того, что она может закончиться определенным компромиссом, а не окончательным урегулированием", — пояснил он, добавив, что это будет означать, что вскоре, возможно, появятся новые риски для безопасности.

Качиньский подчеркнул, что Польша полностью поддерживает граждан Украины в их требовании освободить всю оккупированную территорию, однако не все зависит от Польши.

Польский политик также отметил, что война показала, что сегодняшняя армия должна быть достаточно многочисленной и должным образом вооруженной.

Он упомянул о возможностях отражения воздушных атак и наступательных возможностях, что, по его словам, важно на сегодняшнем этапе войны в Украине.

Качиньский заявил также о необходимости обеспечить польскую армию всем необходимым для ведения обороны и проведения контрнаступления.

Напомним, что Польша, Чехия и Словакия выступили против диалога с Кремлем. Лидеры трех стран заявили, что Запад годами пытался вести с Москвой мирный диалог, но это ни к чему не привело.

Напомним, что бывший командующий войск США в Европе рассказал, как Украина вернет Крым и назвал три этапа деоккупации полуострова. Бен Ходжес считает, что после потери Крыма у российских чиновников будет меньше энтузиазма, чтобы цепляться за разрушенный восток Украины, поскольку Донбасс нужен Кремлю только как сухопутный коридор в Крым.