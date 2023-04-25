Перший потенційний покупець: Австралія придивляється до стелс-бомбардувальника B-21 Raider

Новий літак є надзвичайно дорогим для будь-якої армії, а велика кількість секретних технологій робить B-21 майже недоступним для союзників США.

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Австралійський уряд розглядає можливість придбання новітнього стелс-бомбардувальника B-21 Raider. Про це повідомляє The War Zone.

Через все потужніший Китай в Азійсько-Тихоокеанському регіоні Австралія шукає додаткових засобів для протистояння. Про наміри купити американські стелс-бомбардувальники в Міноборони країни говорили ще у 2022 році. Зараз вперше B-21 Raider зʼявився в оборонній стратегії уряду Австралія міститься заява про детальне обговорення придбання літака.

"Рецензія провела детальне обговорення в Австралії та Сполучених Штатах щодо B-21 Raider як потенційного варіанту можливостей для Австралії", — йдеться у звіті.

У виданні зазначають, що B-21 з унікальними характеристиками зміг би зіграти важливу роль у зміні військового балансу в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, де Китай "все більше грає мʼязами". Отримання новітнього літака значно розширило б можливості Королівських сил Австралії, а також би були ефективним аргументом стримування Пекіну. До того ж для Сполучених Штатів це могло б знизити вартість новітнього бомбардувальника для бюджету.

Однак найімовірніше B-21 Raider буде недоступним для Канберри. І цьому є декілька причин:

суворий експортний контроль із секретними технологіями, що робить літак недосяжним для найближчих союзників США;

вартість одного літака — 700 млн доларів, а ще потрібні значні інвестиції у військову інфраструктуру Австралії;

замалий бюджет країни для стелс-бомбардувальника B-21 Raider.

Вартість B-21 Raider у наступні 30 років коштуватиме США приблизно 250 млрд доларів, а бюджет Австралії складає 33,7 млрд доларів. Тому натомість Австралія зосередиться на розміщенні більш далекобійних ракетах на винищувачах F-35 та F/A-18E Super Hornet. Наприклад, Канберра інвестує в розробку ракет JSM, JASSM-ER та LRASM, які матимуть велику далекобійність.

AGM-158C LRASM з винищувачем F/A-18E Super Hornet на тлі

Нагадаємо, 17 березня в США відклали перший виліт стелс-бомбардувальника B-21 Raider.

21 жовтня 2022 року в США вперше затизерили найтехнологічніший бомбардувальник Raider. Армія США вже замовила 6 літаків.