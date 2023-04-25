Первый потенциальный покупатель: Австралия присматривается к стелс-бомбардировщику B-21 Raider

Новый самолет чрезвычайно дорогой для любой армии, а большое количество секретных технологий делает B-21 почти недоступным для союзников США.

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Австралийское правительство рассматривает возможность приобретения нового стелс-бомбардировщика B-21 Raider. Об этом сообщает The War Zone.

Из-за всего более мощного Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе Австралия ищет дополнительных средств для противостояния. О намерениях купить американские стелс-бомбардировщики в Минобороны страны говорили еще в 2022 году. Сейчас впервые B-21 Raider появился в оборонной стратегии правительства Австралия содержится заявление о подробном обсуждении приобретения самолета.

"Рецензия провела детальное обсуждение в Австралии и Соединенных Штатах по поводу B-21 Raider как потенциального варианта возможностей для Австралии", — говорится в отчете.

В издании отмечают, что B-21 с уникальными характеристиками смог бы сыграть немаловажную роль в изменении военного баланса в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где Китай "все больше играет мышцами". Получение новейшего самолета значительно расширило бы возможности Королевских сил Австралии, а также были бы эффективным аргументом сдерживания Пекина. К тому же, для Соединенных Штатов это могло бы снизить стоимость новейшего бомбардировщика для бюджета.

Однако вероятнее всего B-21 Raider будет недоступным для Канберры. И этому есть несколько причин:

строгий экспортный контроль с секретными технологиями, что делает самолет недостижимым для ближайших союзников США;

стоимость одного самолета — 700 млн долларов, а еще требуются значительные инвестиции в военную инфраструктуру Австралии;

маленький бюджет для закупок стелс-бомбардировщика B-21 Raider.

Стоимость B-21 Raider в следующие 30 лет обойдется США примерно в 250 млрд долларов, а бюджет Австралии составляет 33,7 млрд долларов. Поэтому Австралия сосредоточится на размещении более дальнобойных ракет на истребителях F-35 и F/A-18E Super Hornet. Например, Канберра инвестирует в разработку ракет JSM, JASSM-ER и LRASM, которые будут иметь большую дальнобойность.

AGM-158C LRASM с истребителем F/A-18E Super Hornet на фоне

Напомним, 17 марта в США отложили первый вылет стелс-бомбардировщика B-21 Raider.

21 октября 2022 года в США впервые затизерили самый технологичный бомбардировщик Raider. Армия США уже заказала 6 самолетов.