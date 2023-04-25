Було голосно: у Запорізькій області місцеві повідомляють про вибухи на позиціях окупантів

Окупанти заявили про обстріл інфраструктури в Токмаці та Великій Знам'янці, а жителі говорять про ліквідацію штабу росіян.

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В окупованому місті Токмак Запорізької області, а також у селі Велика Знам'янка пролунали вибухи на позиціях росіян. Про це у вівторок, 25 квітня, повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Місцеві жителі Токмака повідомляють про гучну "прожарку" росіян. Чекаємо на подробиці від Генштабу", — написав мер Федоров.

За інформацією Telegram-каналу РИА "Мелитополь", місцеві жителі заявили про більш ніж 10 "прильотів". За непідтвердженою інформацією, є потрапляння у штаб окупантів у Токмаку.

Водночас вибухи вже підтвердили окупанти та заявили про обстріл Збройними силами України. Як стверджує російське пропагандистське видання RT, під час обстрілу Токмака нібито постраждали двоє людей. А в селі Велика Знам'янка одна людина нібито загинула. При цьому не повідомляється, чи йдеться про цивільне населення, чи військових.

"Ймовірно, місто було обстріляне з реактивної системи залпового вогню HIMARS. Внаслідок обстрілу було серйозно пошкоджено автозаправну станцію. Також пошкодження отримали два приватні будинки, газопровід та об'єкти електромереж. Аварійні служби усувають наслідки обстрілу", — йдеться у повідомленні росЗМІ.

Зазначимо, що на момент публікації у Генштабі ЗСУ не коментували цю інформацію.

Вибухи під Бердянськом

Також радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про вибухи у селі Азовське Бердянської міської громади.

Нагадаємо, 24 квітня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що росіяни продовжують мінувати поля та ґрунтові дороги в районі окупованого міста. За інформацією мера, фермерам, яких спершу змусили засіяти землю, тепер забороняють працювати на полях.

Також нагадаємо, що у британській розвідці 12 квітня повідомляли про те, що окупаційні сили РФ завершили створення трьох рівнів оборонних зон приблизно на 120 км у Запорізькій області. У відомстві припускають, що застосування таких зусиль для оборони Мелітополя може свідчити, що командування ЗС РФ не виключає українського наступу саме на цьому напрямі.