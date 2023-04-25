Было громко: в Запорожской области местные сообщают о взрывах на позициях оккупантов

Оккупанты заявили об обстрелах инфраструктуры в Токмаке и Великой Знаменке, а жители говорят о ликвидации штаба россиян.

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В оккупированном городе Токмак Запорожской области, а также в селе Великая Знаменка прозвучали взрывы на позициях россиян. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Местные жители Токмака сообщают о громкой "прожарке" россиян. Ждем подробностей от Генштаба", — написал мэр Федоров.

По информации Telegram-канала РИА "Мелитополь", местные жители заявили о более чем 10-и "прилетах". По неподтвержденной информации, есть попадание в штаб оккупантов в Токмаке.

Вместе с тем, взрывы уже подтвердили оккупанты и заявили об обстрелах Вооруженными силами Украины. Как утверждает российское пропагандистское издание RT, в ходе обстрела Токмака якобы пострадали два человека. А в селе Великая Знаменка один человек якобы погиб. При этом не сообщается, идет ли речь о гражданском населении или военных.

"Предположительно, город был обстрелян из реактивной системы залпового огня HIMARS. В результате обстрела была серьезно повреждена автозаправочная станция. Также повреждения получили два частных дома, газопровод и объекты электросетей. Аварийные службы устраняют последствия обстрела", — говорится в сообщении росСМИ.

Отметим, что на момент публикации в Генштабе ВСУ не комментировали данную информацию.

Взрывы под Бердянском

Также советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о взрывах в селе Азовское Бердянской городской общины.

Напомним, 24 апреля мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что россияне продолжают минировать поля и грунтовые дороги в районе оккупированного города. По информации мэра, фермерам, которых сначала заставили засеять землю, теперь запрещают работать на полях.

Также напомним, что в британской разведке 12 апреля сообщали о том, что оккупационные силы РФ завершили создание трех уровней оборонных зон примерно на 120 км в Запорожской области. В ведомстве допускают, что приложение таких усилий для обороны Мелитополя может свидетельствовать, что командование ВС РФ не исключает украинского наступления именно на этом направлении.