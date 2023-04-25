Міністри оборони РФ, Ірану, Сирії та Туреччини провели переговори: що обговорювали

Всі сторони переговорів визнають територіальну цілісність Сирії. Міністри оборони обговорювали безпекову ситуацію та повернення сирійських біженців назад у країну.

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У Москві відбулися переговори між міністрами оборони РФ, Ірану, Сирії та Туреччині. Про це повідомляє "РИА Новости".

Під час перемовин сторони обговорювали ситуацію в Сирії. Всі учасники підтвердили, що вони прагнуть зберегти територіальну цілісність Сирії, нормалізувати стосунки Сирії з Туреччиною, а також порушили питання, як повертати сирійських біженців з інших країн назад.

Окрім цього в росЗМІ стверджують, що Шойгу провів двосторонні зустрічі з іноземними колегами. Темою для переговорів стала глобальна та регіональна безпека.

24 квітня міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що ціль переговорів — стабілізувати ситуацію в регіоні.

"Наша мета — вирішити проблеми шляхом переговорів і якнайшвидше принести мир і спокій у регіон", — пояснив Акар.

Міністр оборони Туреччини у Москві

На сайті Міноборони Туреччини навели ще декілька завдань:

посилення безпеки в Сирії;

конкретні кроки, які можуть бути зроблені у сфері нормалізації турецько-сирійських відносин;

боротьба з усіма формами терористичних організацій і екстремістських груп на території Сирії.

Також на зустрічі були присутні голови розвідок чотирьох сторін. Всі учасники переговорів зійшлися на тому, що такий формат потрібно зберігати і надалі, повідомили в оборонному відомстві.

Нагадаємо, 21 квітня ЗМІ писали, що Україна планувала удари по військових РФ у Сирії за участю курдів.

7 квітня Кабмін України підготував нові санкції проти Сирії через недружні кроки Дамаска.