Министры обороны РФ, Ирана, Сирии и Турции провели переговоры: что обсуждали

Все стороны переговоров признают территориальную целостность Сирии. Министры обороны обсуждали ситуацию с безопасностью и возвращение сирийских беженцев обратно в страну.

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В Москве прошли переговоры между министрами обороны РФ, Ирана, Сирии и Турции. Об этом сообщает "РИА Новости".

В ходе переговоров стороны обсуждали ситуацию в Сирии. Все участники подтвердили, что они стремятся сохранить территориальную целостность Сирии, нормализовать отношения Сирии с Турцией, а также подняли вопрос, как возвращать сирийских беженцев из других стран назад.

Кроме этого, в росСМИ утверждают, что Шойгу провел двусторонние встречи с иностранными коллегами. Темой переговоров стала глобальная и региональная безопасность.

24 апреля министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что цель переговоров — стабилизировать ситуацию в регионе.

"Наша цель — решить проблемы путем переговоров и как можно быстрее принести мир и покой в регион", — пояснил Акар.

Министр обороны Турции в Москве

На сайте Минобороны Турции привели еще несколько задач:

усиление безопасности в Сирии;

конкретные шаги, которые могут быть предприняты в сфере нормализации турецко-сирийских отношений;

борьба со всеми формами террористических организаций и экстремистских групп на территории Сирии.

Также на встрече присутствовали главы разведок четырех сторон. Все участники переговоров сошлись на том, что такой формат нужно сохранять и дальше, сообщили в оборонном ведомстве.

Напомним, 21 апреля СМИ писали, что Украина планировала удары по военным РФ в Сирии с участием курдов.

7 апреля Кабмин Украины подготовил новые санкции против Сирии из-за недружественных шагов Дамаска.