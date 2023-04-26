Росіянам погрожують "обмежувальними заходами" у разі неявки до військкомату, — соцмережі (фото)

Керівник проєкту "Ідіть лісом" Григорій Свердлін стверджує, що попри те, що у РФ досі не готовий реєстр військовозобов'язаних, від громадян уже вимагають негайно прибути у військові комісаріати.

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Росіянам почали розсилати повістки у військкомати, в яких погрожують "обмежувальними заходами" у разі неявки. Про це у середу, 26 квітня, розповів керівник проєкту "Ідіть лісом" на своїй Facebook-сторінці.

"О, а от і перша повістка з "обмежувальними заходами". Реєстр військовозобов'язаних у них ще не готовий, а червоний штамп вже тут як тут. Цікаво, коли самі заходи почнуть застосовувати", — написав Свердлін.

Порядок денний з погрозами застосувати "обмежувальні заходи" у разі неявки у військкомат Фото: Facebook

Громадський діяч також опублікував фото самої повістки. У документі йдеться про те, що 21-річному призовнику потрібно з'явитися у військкомат Виборзького району Санкт-Петербурга вранці 28 квітня "для проходження медичного огляду".

Проте в правому нижньому кутку повістки стоїть штамп з написом "Увага! У разі неявки до військового комісаріату у встановлений термін, щодо вас буде введено обмежувальні заходи".

Мобілізація в Росії та електронні повістки

14 квітня президент Росії Володимир Путін затвердив новий закон про запуск єдиного реєстру військовозобов'язаних, який дозволить розсилати громадянам електронні повістки. Вручення вважатиметься таким, що відбулося, з того моменту, як з'явиться в особистому кабінеті користувача. Повістку вноситимуть до єдиного реєстру. Через сім днів з моменту такого вручення вона вважатиметься врученою незалежно від того, чи знає про неї людина, якій вона призначена.

15 квітня мер окупованого міста Мелітополь Запорізької області Іван Федоров розповів, що росіяни можуть використовувати електронні повістки, щоб масово призивати до армії мешканців окупованих територій. За його інформацією, під призов насамперед ризикують потрапити ті люди, які отримали російські паспорти, проте той самий закон зобов'язує обмінюватися реєстрами усі державні органи.