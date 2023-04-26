Россиянам угрожают "ограничительными мерами" в случае неявки в военкомат, — соцсети (фото)

Руководитель проекта "Идите лесом" Григорий Свердлин утверждает, что несмотря на то, что в РФ до сих не готов реестр военнообязанных, от граждан уже требуют немедленно прибыть в военные комиссариаты.

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Россиянам стали рассылать повестки в военкоматы, в которых угрожают "ограничительными мерами" в случае неявки. Об этом в среду, 26 апреля рассказал руководитель проекта "Идите лесом" на своей Facebook-странице.

"О, а вот и первая повестка с "ограничительными мерами". Реестр военнообязанных у них еще не готов, а красный штамп уже тут как тут. Интересно, когда сами меры начнут применять", — написал Свердлин.

Повестка с угрозами применить "ограничительные меры" в случае неявки в военкомат Фото: Facebook

Общественник также опубликовал фото самой повестки. В документе говорится, что 21-летнему призывнику нужно явиться в военкомат Выборгского района Санкт-Петербурга утром 28 апреля "для прохождения медицинского освидетельствования".

При это в правом нижнем углу повестки стоит штамп с надписью "Внимание! В случае неявки в военный комиссариат в установленный срок, в отношении вас будут введены ограничительные меры".

Мобилизация в России и электронные повестки

14 апреля президент России Владимир Путин утвердил новый закон о запуске единого реестра военнообязанных, который позволит рассылать гражданам электронные повестки. Вручение будет считаться произошедшим с того момента, как появится в личном пользовательском кабинете. Повестку будут вносить в единый реестр. Через семь дней с момента такого вручения она будет считаться врученной независимо от того, знает ли о ней человек, которому она предназначена.

15 апреля мэр оккупированного города Мелитополь Запорожской области Иван Федоров рассказал, что россияне могут использовать электронные повестки чтобы массово призывать в армию жителей оккупированных территорий. По его информации, под призыв в первую очередь рискуют попасть те люди, которые получили российские паспорта, однако тот же закон обязывает обмениваться реестрами все государственные органы.