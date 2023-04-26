"Не ваша країна майже на 20% окупована", – посол США звинуватив Угорщину у цинізмі

На думку посла США в Угорщині, сьогодні зупинити війну в Україні може лише одна людина – президент Росії Володимир Путін.

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У середу, 26 квітня, посол США в Будапешті Девід Прессман заявив, що заклик уряду Угорщини до припинення вогню в сусідній Україні є "цинічним", враховуючи те, що значні території країни окуповані російськими військами, повідомляє Reuters.

Видання пише, що дипломат не назвав прем'єр-міністра Віктора Орбана на ім'я, але глава уряду неодноразово закликав до припинення вогню та мирних переговорів — крок, який, на думку критиків, відповідатиме здаванню частини території України країні-агресору.

"Коли ми чуємо, що політики виступають за умиротворення, яке маскується під мир, давайте будемо дуже відвертими: сьогодні мир може встановити одна людина. Якщо Путін припинить воювати, війна закінчиться. Якщо Україна припинить воювати, закінчиться Україна", – заявив Прессман.

Він зазначив, що цинічно закликати до припинення вогню, коли "не ваша країна майже на 20% окупована іноземною армією". На думку посла, блокування Угорщиною засідань Комісії Україна-НАТО на високому рівні через суперечку з Києвом, пов'язану з етнічними угорцями, є неприйнятним.

"Ми стурбовані тим, що угорські офіційні особи інструменталізують Альянс НАТО для розв'язання цих двосторонніх проблем", – сказав він.

Попри вторгнення Кремля в Україну, угорська влада не обірвала зв'язку з Москвою, зазначає видання. Зокрема, Будапешт активно лобіював у ЄС звільнення від будь-яких обмежень, накладених на російський газ, нафту та ядерне паливо, а також погрожував накласти вето на запропоновані дії ЄС проти РФ.

Нагадаємо, 25 квітня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що після того, як Російська Федерація програє у війні, такі країни як Угорщина почнуть демонструвати лояльність стосовно Києва, а також підтримуватимуть вступ України до НАТО за прискореною процедурою.

24 квітня віцеспікерка парламенту Угорщини та представниця партії "Наша Батьківщина" Дора Дуро висловила думку, що вступ України до НАТО під час війни неможливий, якщо на це не погодиться Росія. Також вона розкритикувала українське керівництво за нібито дискримінацію угорців і порадила надати Закарпаттю автономію.