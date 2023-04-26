"Не ваша страна почти на 20% оккупирована", – посол США обвинил Венгрию в цинизме

По мнению посла США в Венгрии, сегодня остановить войну в Украине может только один человек – президент России Владимир Путин.

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В среду, 26 апреля, посол США в Будапеште Дэвид Прессман заявил, что призыв правительства Венгрии к прекращению огня в соседней Украине является "циничным", учитывая то, что значительные территории страны оккупированы российскими войсками, сообщает Reuters.

Издание пишет, что дипломат не назвал премьер-министра Виктора Орбана по имени, но глава правительства неоднократно призывал к прекращению огня и мирным переговорам – шаг, который, по мнению критиков, будет соответствовать сдаче части территории Украины стране-агрессору.

"Когда мы слышим, что политики выступают за умиротворение, которое маскируется под мир, давайте будем очень откровенными: сегодня мир может установить один человек. Если Путин прекратит воевать, война закончится. Если Украина прекратит воевать, закончится Украина", – заявил Прессман.

Он отметил, что цинично призывать к прекращению огня, когда "не ваша страна почти на 20% оккупирована иностранной армией". По мнению посла, блокирование Венгрией заседаний Комиссии Украина-НАТО на высоком уровне из-за спора с Киевом, связанного с этническим венграми, является неприемлемым.

"Мы обеспокоены тем, что венгерские официальные лица инструментализируют Альянс НАТО для решения этих двусторонних проблем", – сказал он.

Несмотря на вторжение Кремля в Украину венгерские власти не оборвали связи с Москвой, отмечает издание. В частности, Будапешт активно лоббировал в ЕС освобождение от любых ограничений, наложенных на российский газ, нефть и ядерное топливо, а также угрожало наложить вето на предложенные действия ЕС против РФ.

Напомним, 25 апреля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что после того как Российская Федерация проиграет в войне, такие страны как Венгрия начнут демонстрировать лояльность по отношению к Киеву, а также будут поддерживать вступление Украины в НАТО по ускоренной процедуре.

24 апреля вице-спикер парламента Венгрии и представительница партии "Наша Родина" Дора Дуро высказала мнение, что вступление Украины в НАТО во время войны невозможно, если на это не согласится Россия. Также она подвергла критике украинское руководство за якобы дискриминацию венгров и посоветовала предоставить Закарпатью автономию.