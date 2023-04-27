"Це не 100-метрівка": у Міноборони заговорили про фінішну лінію у війні

За словами Олексія Резнікова, заключним етапом протистояння буде повернення кордонів 1991 року, а всі, хто порушив світовий порядок, повинні будуть зазнати краху.

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Глава Міноборони Олексій Резніков заговорив на тему фінішної прямої війни та про відновлення Україною кордонів 1991 року. Про це він розповів у новому інтерв'ю порталу "РБК-Україна" 27 квітня.

За його словами, після початку повномасштабного вторгнення він мав стан того, що з дня на день усе може закінчитися. Було глибоке очікування на те, що Захід скаже президенту РФ Володимиру Путіну зупинитися, і це станеться.

"Це не 100-метрівка, не 60-метрівка, не 30-метрівка. Коли я зрозумів, що це не спринт, а марафон, тоді я собі сказав — почекай, щоб пробігти останні 195 метрів марафонської дистанції, ти повинен до цього протриматися 42 кілометри. Це означає, що ти 42 кілометри маєш накопичувати енергію, ресурс, тримати темп, розумно його витрачати й потім, коли залишиться 195 метрів, рвонути. Ми біжимо марафон. Сказати, за скільки кілометрів ми від фінішу, не можу, це дуже умовне порівняння", — каже Олексій Резніков.

Водночас глава Міноборони продовжив, що попередні етапи ми подолали успішно та показали супротивникові наше вміння протистояти окупантам. Тепер же ми "біжимо по горбистій місцевості", і ніхто не знає, де та сама фінішна лінія.

"Для нас, як для країни, для держави, однозначно чітка мета й завдання — вийти і всьому світу довести, що зміна територій силовим шляхом неможлива в сучасному світі. Раз домовилися в 1991 році, включаючи Росію, що це наші міжнародно визнані кордони — все, вони — непорушні. І всі, хто їх порушив, повинні зазнати краху, поразки, а найголовніше — бути покараними", — продовжив Олексій Резніков.

Після поразки в росіян буде бажання реваншу, і тому нам потрібен міжнародний трибунал на кшталт умовного "Нюрнберга-2", після якого в Кремля має з'явитися бажання розвивати свою країну, а не лізти на чужі території. Приклад сучасної Німеччини після Другої світової війни показує, як зазначив Олексій Резніков, що це можливо.

Але за нинішніх обставин, за уряду Володимира Путіна та його еліти — це неможливо. Домовлятися потрібно з тими, хто змінить цей режим.

Нагадаємо, 27 квітня Олексій Резніков висловився про велику кількість мирних планів від союзників. За його словами, це вказує на те, що Кремль мріє про переговори, але йти на поступки не збирається. Водночас він нагадав, що Київ має власний мирний план від президента, який і використають у майбутньому.