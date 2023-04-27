"Это не 100-метровка": в Минобороны заговорили о финишной линии в войне

По словам Алексея Резникова, заключительным этапом противостояния будет возвращение границ 1991 года, а все кто нарушил мировой порядок должны будут потерпеть крах и понести наказание.

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Глава Минобороны Алексей Резников заговорил на тему финишной прямо й войны и про восстановление Украиной границ 1991 года. Об этом он рассказал в новом интервью порталу "РБК-Украина" 27 апреля.

По его словам, после начала полномасштабного вторжения у него было состояние того, что со дня на день все может закончиться. Было глубокое ожидание того, что Запад скажет президенту РФ Владимиру Путину остановиться и это произойдет.

"Это не 100-метровка, не 60-метровка, не 30-метровка. Когда я понял, что это не спринт, а марафон, тогда я себе сказал – подожди, чтоб пробежать последние 195 метров марафонской дистанции, ты должен до этого продержаться 42 километра. Это значит, что ты 42 километра должен накапливать энергию, ресурс, держать темп, разумно его расходовать и потом, когда останется 195 метров, рвануть. Мы бежим марафон. Сказать, в скольких мы находимся километрах от финиша, не могу, это очень условное сравнение", — говорит Алексей Резников.

При этом, глава Минобороны продолжил, что предыдущие этапы мы преодолели успешно и показали противнику наше умение противостоять оккупантам. Теперь же мы "бежим по пересеченной местности" и никто не знает, где та самая финишная линия.

"Для нас, как для страны, для государства, однозначно четкая цель и задача – выйти и всему миру доказать, что изменение территорий силовым путем невозможно в современном мире. Раз договорились в 1991 году, включая Россию, что это наши международно признанные границы – все, они — нерушимы. И все, кто их нарушил, должны потерпеть крах, поражение, а самое главное – понести наказание", — продолжил Алексей Резников.

После поражения у россиян будет желание реванша и поэтому нам нужен международный трибунал по типу условного "Нюрнберга-2", после которого у Кремля должно появиться желание развивать свою страну, а не лезть на чужие территории. Пример современной Германии после Второй мировой войны показывает, как отметил Алексей Резников, что это возможно.

Но в нынешних обстоятельствах при правительстве Владимира Путина и его элиты — это невозможно. Договариваться нужно с теми, кто сменит этот режим.

Напомним, 27 апреля Алексей Резников высказался об обилии мирных планов от союзников. По его словам это указывает на то, что Кремль мечтает о переговорах, но идти на уступки не собирается. При этом он напомнил, что у Киева есть собственный мирный план от президента, которому и будут следовать в будущем.