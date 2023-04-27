"Ми виявилися не готовими": у ЗС РФ визнали великі втрати через погану медичну допомогу

За інформацією росЗМІ, понад 30% ампутацій пов'язані з неправильним накладенням джгута. А більше ніж половина смертей окупантів сталася не від поранень.

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Більш ніж половина російських солдатів, які загинули в Україні, не змогли вижити через неграмотне надання медичної допомоги, та сама причина зробила багатьох інвалідами. Про це розповів керівник навчального центру тактичної медицини концерну "Калашников" Артем Катулін в інтерв'ю РІА "Новости".

"Понад 30% ампутацій (в зоні бойових дій) здійснено через неправильне накладення джгута, понад 50% усіх смертей відбулися не від життєзагрозних поранень", — зазначив Катулін.

Він додав, що головними проблемами у сфері медзабезпечення на фронті залишаються рівень підготовки у сфері надання першої допомоги та можливості для швидкого відправлення поранених у шпиталі.

"Тут велика кількість нюансів, до яких ми виявилися не готовими. <…> порівняно з попередніми конфліктами за участю Збройних сил Росії, змінилося багато чого: калібри знарядь, обсяг впливу на солдатів. Важливою є ще й місцевість, де йдуть бойові дії, — по суті, це один величезний укріпрайон", – пояснив Катулін.

У процесі боїв в Україні військовослужбовці РФ отримують переважно мінно-вибухові поранення. За інформацією начальника військово-медичного управління Міноборони Дмитра Трішкіна, їх майже 70% від загальної кількості. І лише близько 10% військовослужбовців потрапляють до шпиталів через захворювання, ще 10% — через кульові вогнепальні поранення та ще 10% — через травми.

Трішкін додав, що близько 24% поранених госпіталізуються у тяжкому та вкрай тяжкому стані. Ще майже половину пацієнтів доставляють до медиків у стані середнього ступеня тяжкості, решту – у легкій.

Тільки за підтвердженими даними з відкритих джерел, кількість загиблих в Україні окупантів уже перевищила 20 тисяч людей. Згідно з оцінкою ФСБ, яка наводилася в одному із секретних документів Пентагону, Росія втратила вбитими та пораненими майже 110 тисяч солдатів.

Офіційні дані російське військове відомство востаннє озвучувало у вересні 2022 року. Тоді міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що з початку війни в Україні загинуло 5937 російських військовослужбовців.

Нагадаємо, 19 квітня повідомлялося, що група "Інформаційний опір" продовжує фіксувати імена російських солдатів, яких публічно поховали або в самій Росії офіційно визнали знищеними. Середній темп публічного похорону російських солдатів з 1 січня 2023 року тримається на рівні 96,9 особи на добу.

18 квітня заступник міністра МВС України Леонід Тімченко розповів про запуск вебпорталу, який у реальному часі повідомляє про втрати російських військ в Україні. За його словами, вже зібрано дані більш ніж про 56 тисяч загиблих військових з окупаційних військ.