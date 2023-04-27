"Мы оказались не готовы": в ВС РФ признали большие потери из-за плохой медицинской помощи

По информации росСМИ, более 30% ампутаций связаны с неправильным наложением жгута. А больше половины смертей оккупантов произошли не от ранений.

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Больше половины российских солдат, которые погибли в Украине, не смогли выжить из-за неграмотного оказания медицинской помощи, та же причина сделала многих инвалидами. Об этом рассказал руководитель учебного центра тактической медицины концерна "Калашников" Артем Катулин в интервью РИА "Новости".

"Более 30% ампутаций (в зоне боевых действий) произведены из-за неправильного наложения жгута, более 50% всех смертей произошли не от жизнеугрожающих ранений", — отметил Катулин.

Он добавил, что главными проблемами в сфере медобеспечения на фронте остаются уровень подготовки в области оказания первой помощи и возможности для быстрой отправки раненых в госпитали.

"Здесь большое количество нюансов, к которым мы оказались не готовы. <…> По сравнению с предыдущими конфликтами с участием Вооруженных сил России, изменилось многое: калибры орудий, объем воздействия на солдат. Важной является еще и местность, где идут боевые действия, — по сути, это один огромный укрепрайон", — пояснил Катулин.

В ходе боев в Украине военнослужащие РФ получают в основном минно-взрывные ранения. По информации начальника военно-медицинского управления Минобороны Дмитрия Тришкина, их около 70% от общего числа. И лишь около 10% военнослужащих попадают в госпитали из-за заболеваний, еще 10% — из-за пулевых огнестрельных ранений и еще 10% — из-за травм.

Тришкин добавил, что около 24% раненых госпитализируются в тяжелом и крайне тяжелом состояниях. Еще около половины пациентов доставляют к медикам в состоянии средней степени тяжести, остальных — в легкой.

Только по подтвержденным данным из открытых источников, количество погибших в Украине оккупантов уже превысило 20 тысяч человек. Согласно оценке ФСБ, которая приводилась в одном из секретных документов Пентагона, Россия потеряла убитыми и ранеными около 110 тысяч солдат.

Официальные данные российское военное ведомство в последний раз озвучивало в сентябре 2022 года. Тогда министр обороны Сергей Шойгу заявил, что с начала войны в Украине погибли 5937 российских военнослужащих.

Напомним, 19 апреля сообщалось, что группа "Информационное сопротивление" продолжает фиксировать имена российских солдат, которых публично похоронили или в самой России официально признали уничтоженными. Средний темп публичных похорон российских солдат с 1 января 2023 года держится на уровне 96,9 человека в сутки.

18 апреля замминистра МВД Украины Леонид Тимченко рассказал о запуске веб-портала, который в реальном времени сообщает о потерях российских войск в Украине. По его словам уже собраны данные более чем о 56 тысячах погибших военных из оккупационных войск.