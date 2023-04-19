100 тысяч убитых россиян. Как Кремль маскирует телами наемников свой провал
"По тенденциям, которые мы видим, наблюдая за появлением информации о похоронах, консервативная оценка потерь российских войск убитыми (армия, Росгвардия, "Вагнер", без "ЛДНР") – порядка 100 тыс. человек. Это нижний порог". Мнение
Иллюстрация на тему масштаба российских потерь.
Группа "Информационное сопротивление" продолжает фиксировать имена российских солдат, которых публично похоронили или в самой России официально признали уничтоженными.
По состоянию на вчера, 17 апреля, в базе зафиксировано 20841 имя.
Традиционно подчеркиваю: это лишь те, по кому известны все данные (ФИО, место службы, место захоронения). Еще есть несколько сотен имен, по которым присутствуют какие-то разночтения. И множество лиц, о которых мы точно знаем, что они мертвы, но в России это пока не признали.
Т.е., это далеко не полная база, но позволяющая фиксировать тенденции.
Из показательного: за 3,5 месяца 2023 года зафиксировано почти столько же признанных российских потерь, сколько за 10 месяцев 2022 года (10364 и 10477 соответственно).
Средний темп публичных похорон российских солдат с 1 января 2023 года держится на уровне 96,9 туловища в сутки. Т.е., с осени (после мобилизации) потери настолько высоки, что Россия вынуждена так или иначе признавать 100 убитых в сутки. Реальное число в разы больше.
Это отложенный эффект, потому что похороны нередко проходят с задержкой. Зимой-весной интенсивность боев была еще выше, можно прогнозировать рост признанных потерь в ближайшие месяцы.
Лидерами по числу похороненных российских солдат являются:
- Краснодарский край – 1441
- Свердловская область – 851
- Самарская область – 765
- Бурятия – 656
- Челябинская область – 650
- Башкортостан – 643
- Республика Дагестан – 527
- Забайкалье – 508
- Волгоградская область – 502
- Пермский край – 499
Симптоматичен резкий взлет Самарской области. Неделю назад мы фиксировали там 546 уничтоженных оккупантов. Однако 15 апреля г-н Пригожин открыл под Самарой стелу уничтоженным "вагнеровцам". Рядом с ней находится кладбище, которое обследовали бдительные граждане. В результате список похороненных в Самарской области увеличился на 216 фамилий, которые ранее публично не фигурировали.
И это лишь одно кладбище, на котором начали хоронить в октябре 2022 года.
Сколько таких пока непроявленных кладбищ по бескрайней России – оценить сложно. Также неизвестно число одиночных могил, разбросанных по населенным пунктам в глубинке, даже приблизительно.
Отдельная категория – кладбища в местах компактного проживания военнослужащих (военные городки), информация с них очень отрывочная. Ну, и "пропавшие без вести".
Итого. По тенденциям, которые мы видим, наблюдая за появлением информации о похоронах, я готов отстаивать такую гипотезу: консервативная оценка потерь российских войск убитыми (армия, Росгвардия, "Вагнер", без "ЛДНР") – порядка 100 тыс. человек. Это нижний порог.
Мобилизация постепенно выравнивает показатели по регионам (больше населения – больше потерь). Но по-прежнему заметны аномалии: регионы дислокации большого числа воинских частей + места вербовочных центров ЧВК.
Когда дойдут руки, постараюсь сделать срез в привязке к демографии субъектов федерации. За 3,5 месяца 2023 года произошло удвоение публичных потерь в целом ряде регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов, где с демографией все было ужасно и без войны.
В гиблой Новгородской области потери выросли в 2,7 раза. В Ленинградской (был самый низкий показатель рождаемости) – в 2 раза.
Также с начала года в 2,5 раза выросли зафиксированные потери в Томской области – самой гиблой с рождаемостью в Сибири.
И т.д.
Если суммировать, то уже полгода Кремль маскирует телами мобилизованных и наемников свой провал. Ибо понудить Украину к переговорам о капитуляции не удалось.
Кое-где эти потери уже чувствительные. Их не совсем корректно сравнивать с ковидом, ибо недостаточно данных по структуре. Ковид унес больше в абсолютных числах, однако на войне гибнут в основном мужчины, молодые и среднего возраста.
Причем в статистике погибших растет число русских. Путин как был, так и остается главным убийцей русских на планете.Важно