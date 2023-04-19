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Мнения Российско-украинская война

100 тысяч убитых россиян. Как Кремль маскирует телами наемников свой провал

"По тенденциям, которые мы видим, наблюдая за появлением информации о похоронах, консервативная оценка потерь российских войск убитыми (армия, Росгвардия, "Вагнер", без "ЛДНР") – порядка 100 тыс. человек. Это нижний порог". Мнение

Алексей Копытько
Алексей Копытько
Советник министра обороны Украины
eye 65
армия РФ, российская армия, потери, война
Потери российской армии не скрыть никакими умолчаниями
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Иллюстрация на тему масштаба российских потерь.

Группа "Информационное сопротивление" продолжает фиксировать имена российских солдат, которых публично похоронили или в самой России официально признали уничтоженными.

По состоянию на вчера, 17 апреля, в базе зафиксировано 20841 имя.

Традиционно подчеркиваю: это лишь те, по кому известны все данные (ФИО, место службы, место захоронения). Еще есть несколько сотен имен, по которым присутствуют какие-то разночтения. И множество лиц, о которых мы точно знаем, что они мертвы, но в России это пока не признали.

Т.е., это далеко не полная база, но позволяющая фиксировать тенденции.

Из показательного: за 3,5 месяца 2023 года зафиксировано почти столько же признанных российских потерь, сколько за 10 месяцев 2022 года (10364 и 10477 соответственно).

Средний темп публичных похорон российских солдат с 1 января 2023 года держится на уровне 96,9 туловища в сутки. Т.е., с осени (после мобилизации) потери настолько высоки, что Россия вынуждена так или иначе признавать 100 убитых в сутки. Реальное число в разы больше.

Это отложенный эффект, потому что похороны нередко проходят с задержкой. Зимой-весной интенсивность боев была еще выше, можно прогнозировать рост признанных потерь в ближайшие месяцы.

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Сколько россиян реально погибло на поле боя, официальная статистика не скажет
Фото: Открытые источники

Лидерами по числу похороненных российских солдат являются:

  1. Краснодарский край – 1441
  2. Свердловская область – 851
  3. Самарская область – 765
  4. Бурятия – 656
  5. Челябинская область – 650
  6. Башкортостан – 643
  7. Республика Дагестан – 527
  8. Забайкалье – 508
  9. Волгоградская область – 502
  10. Пермский край – 499

Симптоматичен резкий взлет Самарской области. Неделю назад мы фиксировали там 546 уничтоженных оккупантов. Однако 15 апреля г-н Пригожин открыл под Самарой стелу уничтоженным "вагнеровцам". Рядом с ней находится кладбище, которое обследовали бдительные граждане. В результате список похороненных в Самарской области увеличился на 216 фамилий, которые ранее публично не фигурировали.

И это лишь одно кладбище, на котором начали хоронить в октябре 2022 года.

Сколько таких пока непроявленных кладбищ по бескрайней России – оценить сложно. Также неизвестно число одиночных могил, разбросанных по населенным пунктам в глубинке, даже приблизительно.

Отдельная категория – кладбища в местах компактного проживания военнослужащих (военные городки), информация с них очень отрывочная. Ну, и "пропавшие без вести".

Итого. По тенденциям, которые мы видим, наблюдая за появлением информации о похоронах, я готов отстаивать такую гипотезу: консервативная оценка потерь российских войск убитыми (армия, Росгвардия, "Вагнер", без "ЛДНР") – порядка 100 тыс. человек. Это нижний порог.

Мобилизация постепенно выравнивает показатели по регионам (больше населения – больше потерь). Но по-прежнему заметны аномалии: регионы дислокации большого числа воинских частей + места вербовочных центров ЧВК.

Когда дойдут руки, постараюсь сделать срез в привязке к демографии субъектов федерации. За 3,5 месяца 2023 года произошло удвоение публичных потерь в целом ряде регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов, где с демографией все было ужасно и без войны.

В гиблой Новгородской области потери выросли в 2,7 раза. В Ленинградской (был самый низкий показатель рождаемости) – в 2 раза.

Также с начала года в 2,5 раза выросли зафиксированные потери в Томской области – самой гиблой с рождаемостью в Сибири.

И т.д.

Если суммировать, то уже полгода Кремль маскирует телами мобилизованных и наемников свой провал. Ибо понудить Украину к переговорам о капитуляции не удалось.

Кое-где эти потери уже чувствительные. Их не совсем корректно сравнивать с ковидом, ибо недостаточно данных по структуре. Ковид унес больше в абсолютных числах, однако на войне гибнут в основном мужчины, молодые и среднего возраста.

Причем в статистике погибших растет число русских. Путин как был, так и остается главным убийцей русских на планете.

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