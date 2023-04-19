По 100 загиблих на день. Як Кремль маскує кількість своїх втрат

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Ілюстрація на тему масштабу російських втрат.

Група "Інформаційний опір" продовжує фіксувати імена російських солдатів, яких публічно поховали або в Росії офіційно визнали знищеними.

Станом на вчора, 17 квітня, в базі зафіксовано 20 841 ім'я.

Традиційно наголошую: це лише ті, щодо кого відомі всі дані (ПІБ, місце служби, місце поховання). Ще є кілька сотень імен, за якими є якісь різночитання. І безліч осіб, про яких ми точно знаємо, що вони мертві, але в Росії це поки що не визнали.

Тобто це далеко не повна база, але дозволяє фіксувати тенденції.

Із показового: за 3,5 місяця 2023 року зафіксовано майже стільки ж визнаних російських втрат, скільки за 10 місяців 2022 року (10 364 та 10 477 відповідно).

Середній темп публічного похорону російських солдатів із 1 січня 2023 року тримається на рівні 96,9 тулуба на добу. Тобто з осені (після мобілізації) втрати настільки високі, що Росія змушена так чи інакше визнавати 100 убитих на добу. Реальне число в рази більше.

Це відкладений ефект, тому що похорон нерідко проходить із затримкою. Взимку-навесні інтенсивність боїв була ще вищою, можна прогнозувати зростання визнаних втрат у найближчі місяці.

Скільки росіян реально загинуло на полі бою, офіційна статистика не скаже Фото: Відкриті джерела

Лідерами за кількістю похованих російських солдатів є:

Краснодарський край — 1441 Свердловська область — 851 Самарська область — 765 Бурятія — 656 Челябінська область — 650 Башкортостан — 643 Республіка Дагестан — 527 Забайкалля — 508 Волгоградська область — 502 Пермський край — 499

Симптоматичний різкий зліт Самарської області. Тиждень тому ми фіксували там 546 знищених окупантів. Проте 15 квітня пан Пригожин відкрив під Самарою стелу знищеним "вагнерівцям". Поруч із нею розташований цвинтар, який обстежили пильні громадяни. Внаслідок цього список похованих у Самарській області збільшився на 216 прізвищ, які раніше публічно не фігурували.

І це лише один цвинтар, на якому почали ховати в жовтні 2022 року.

Скільки таких поки непроявлених цвинтарів по безкрайній Росії, оцінити складно. Також невідомо кількість поодиноких могил, розкиданих по населених пунктах у глибинці, навіть приблизно.

Окрема категорія — цвинтарі в місцях компактного проживання військовослужбовців (військові містечка), інформація з них є дуже уривчастою. Ну, і "зниклі безвісти".

У цiлому. За тенденціями, які ми бачимо, спостерігаючи за появою інформації про похорон, я готовий відстоювати таку гіпотезу: консервативна оцінка втрат російських військ убитими (армія, Росгвардія, "Вагнер", без "ЛДНР") — близько 100 тис. осіб. Це нижній поріг.

Мобілізація поступово вирівнює показники в регіонах (більше населення — більше втрат). Але, як і раніше, помітні аномалії: регіони дислокації великої кількості військових частин + місця вербувальних центрів ПВК.

Коли дійдуть руки, постараюся зробити зріз у прив'язці до демографії суб'єктів федерації. За 3,5 місяця 2023 року відбулося подвоєння публічних втрат у низці регіонів Центрального та Північно-Західного федеральних округів, де з демографією все було жахливо й без війни.

У згубній Новгородській області втрати зросли 2,7 разу. В Ленінградській (був найнижчий показник народжуваності) — у 2 рази.

Також з початку року у 2,5 разу зросли зафіксовані втрати в Томській області — найгіршій за народжуваністю в Сибіру.

І т.д.

Якщо підсумовувати, то вже пів року Кремль маскує тілами мобілізованих і найманців свій провал. Бо примусити Україну до переговорів щодо капітуляції не вдалося.

Де-не-де ці втрати вже чутливі. Їх не зовсім коректно порівнювати з ковідом, бо недостатньо даних щодо структури. Ковід забрав більше в абсолютних числах, проте на війні гинуть в основному чоловіки, молоді та середнього віку.

До того ж у статистиці загиблих зростає кількість росіян. Путін як був, так і залишається головним убивцею росіян на планеті.

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