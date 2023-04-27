Не тільки ракети та танки: ЗМІ назвали 3 складники успішного контрнаступу ЗСУ

За словами Девіда Данна з Бірмінгемського університету, Київ, найімовірніше, піде в атаку кількома напрямками. Бійцям ЗСУ потрібно використати свої сильні сторони, а елемент несподіванки — важлива частина воєнних кампаній.

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Крім британських танків Challenger 2, німецьких Leopard 2, бойових машин піхоти Marder, Strykers, Cougars, Bradley та іншого, у майбутньому контрнаступі ЗСУ важливу роль відіграє далекобійна артилерія, підготовка бійців і реалізація натовських військових доктрин. Про це повідомляє Newsweek.

Україні нададуть необхідні бойові можливості швидше, ніж очікувалося раніше, нещодавно заявив речник Міноборони США бригадний генерал Пет Райдер. Німецькі танки Leopard із покращеними можливостями прибули до України, Пентагон, зі свого боку, на початку квітня заявив, що прискорить відправку понад 30 обіцяних танків M1 Abrams.

"Якщо не вистачає обладнання, можна обійтися малим, якщо знаєш, що робиш", — сказала Глен Грант, колишній офіцер британської армії, який зараз працює в центрі Baltic Security Foundation у Ризі.

Західні танки відрізняються один від одного, і для успішного прориву вони мають працювати як злагоджена група разом з іншими бойовими можливостями України.

Танк ЗСУ Leopard 2 A7V

Україна могла витратити додатковий час на підготовку, тренування та планування, щоб підвищити ймовірність успіху свого контрнаступу, заявив Девід Данн, професор політології з Бірмінгемського університету.

До кінця березня уряд Великобританії повідомив, що українські танкісти завершили підготовку на британських основних бойових танках Challenger 2, а на танках Leopard бійці ЗСУ проходили підготовку в інших країнах Європи.

Нові військові доктрини

Західна бронетехніка

Реалізація нових військових доктрин є ще однією ключовою складовою успіху. Українські військовослужбовці вже могли взяти на озброєння військові доктрини НАТО замість радянських тактик, які раніше застосовували ЗСУ, вважає Грант.

Дальнобійні можливості

GLSDB

Окрім танків та підготовки, Україні для контрнаступу знадобиться артилерія, кажуть експерти. Київ давно запитує далекобійні ракети, які б дозволили руйнувати російські ланцюги постачання та логістику. Це дозволило б Києву проводити добре скоординовані атаки, замість нанесення обмежених ударів.

США постачають Україні таку артилерію, як HIMARS. Станом на 19 квітня Київ отримав 38 цих артилерійських систем. Вашингтон також поставив керовані бомби GLSDB розширеної дальності, але на постачання ATACMS поки немає політичного рішення влади США.

Білий дім також відмовився постачати Україні касетні боєприпаси, які, за словами Данна, ЗСУ також могли б задіяти у контрнаступі.

Україна помітно досягла успіху в тому, що стосується протиповітряної оборони, що не дозволило РФ скористатися перевагою своєї авіації.

Зрештою, Київ, найімовірніше, піде в атаку по кількох фронтах, а елемент несподіванки — важлива частина військової кампанії, і бійцям ЗСУ треба використовувати свої сильні сторони, зазначив експерт.

Нагадаємо, що за оцінками експертів, травень може стати поворотним місяцем у війні в Україні. Френк Маккензі, директор Інституту глобальної та національної безпеки в Університеті Флориди, сказав, що наступні 30-60 днів стануть визначальними.

Раніше повідомлялося, що Польща спрощує експорт дронів в Україну через те, що ЗСУ потребують БПЛА.