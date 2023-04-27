Не только ракеты и танки: СМИ назвали 3 составляющих успешного контрнаступления ВСУ

По словам Дэвида Данна из Бирмингемского университета, Киев, вероятнее всего, пойдет в атаку по нескольким фронтам. Бойцам ВСУ нужно использовать свои сильные стороны, а элемент неожиданности — важная часть военных кампаний.

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Помимо британских танков Challenger 2, немецких Leopard 2, боевых машины пехоты Marder, Strykers, Cougars, Bradley и прочего, в предстоящем контрнаступлении ВСУ важную роль сыграет дальнобойная артиллерия, подготовка бойцов и реализация натовских военных доктрин, считают эксперты. Об этом сообщает Newsweek.

Украине предоставят необходимые боевые возможности быстрее, чем ожидалось прежде, недавно заявил пресс-секретарь Минобороны США бригадный генерал Пэт Райдер. Немецкие танки Leopard с улучшенными возможностями прибыли в Украину, Пентагон, в свою очередь, в начале апреля заявил, что ускорит поставку более 30 обещанных танков M1 Abrams.

"Если не хватает оборудования, можно обойтись малым, при условии если знаешь, что делаешь", — сказала Глен Грант, бывший офицер британской армии, который сейчас работает в центре Baltic Security Foundation в Риге.

Западные танки отличаются друг от друга, и для успешного прорыва они должны работать как слаженная группа вместе с другими боевыми возможностями Украины.

Танк ВСУ Leopard 2 A7V

Украина могла потратить дополнительное время на подготовку, тренировку и планирование, чтобы повысить вероятность успеха своего контрнаступления, заявил Дэвид Данн, профессор политологии из Бирмингемского университета.

К концу марта правительство Великобритании сообщило, что украинские танкисты завершили подготовку на британских основных боевых танках Challenger 2, а на танках Leopard бойцы ВСУ проходили подготовку в других странах Европы.

Новые военные доктрины

Западная бронетехника

Реализация новых военных доктрин — еще одна ключевая составляющая успеха. Украинские военнослужащие могли уже взять на вооружение военные доктрины НАТО вместо советских тактик, которые прежде применяли ВСУ, считает Грант.

Дальнобойные возможности

GLSDB

Кроме танков и подготовки, Украине для контрнаступления понадобится артиллерия, говорят эксперты. Киев давно запрашивает дальнобойные ракеты, которые бы позволили разрушать российские цепи снабжения и логистику. Это бы позволило Киеву проводить хорошо скоординированные атаки, вместо нанесения ограниченных ударов.

США снабжают Украину такой артиллерией, как HIMARS. По состоянию на 19 апреля, Киев получил 38 этих артиллерийских систем. Вашингтон также поставил управляемые бомбы GLSDB расширенной дальности, но на поставку ATACMS пока нет политического решения властей США.

Белый дом также отказался поставлять Украине кассетные боеприпасы, которые по словам Данна, ВСУ также могли бы задействовать в контрнаступлении.

Украина заметно преуспела в том, что касается противовоздушной обороны, что не позволило РФ воспользоваться преимуществом своей авиации.

В конечном итоге Киев, вероятнее всего, пойдет в атаку по нескольким фронтам, а элемент неожиданности — важная часть военной кампании, и бойцам ВСУ нужно использовать свои сильные стороны, отметил эксперт.

Напомним, что, по оценкам экспертов, май может стать поворотным месяцем в войне в Украине. Фрэнк Маккензи, директор Института глобальной и национальной безопасности в Университете Флориды, сказал, что следующие 30-60 дней станут определяющими.

Ранее сообщалось, что Польша упрощает экспорт дронов в Украину из-за того, что ВСУ нуждаются в БПЛА.