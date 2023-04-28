"За дорученням Путіна": віцепрем'єр РФ приїхав до зруйнованого Бахмута (відео)

Марат Хуснуллін звинуватив Сили оборони в знищенні інфраструктури міста й заявив, що Росія займеться його відновленням після того, як дозволить ситуація на фронті.

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Віцепрем'єр Росії Марат Хуснуллін заявив, що має намір відновлювати зруйнований Бахмут. Про це він написав у себе в Telegram.

Хуснуллін у своєму повідомленні написав, що за наказом глави Кремля Володимира Путіна відвідав окуповані території України, включно з Бахмутом, за який ще тривають бої.

Він опублікував відео, на якому показав знищений Будинок культури, заявивши, що його нібито обстріляли ЗСУ.

"Місто пошкоджено, але відновити його можна. Такий досвід у нас є. Як тільки дозволить оперативна обстановка, заходитимемо та крок за кроком працюватимемо", — заявив він.

Марат Хуснуллін пообіцяв "відновити" Бахмут

Також Хуснуллін опублікував пост, у якому вкотре заявив, що РФ нібито бореться в Україні з деякими "фашистами".

"Побачив на будівлі послання від наших бійців із нагадуванням про 1944 рік. Вони добре пам'ятають Перемогу над фашизмом і роблять усе, щоб її повторити", — заявив він.

Нагадаємо, що 28 квітня спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що ЗСУ та ЗС РФ досягли паритету в артилерії в Бахмуті. Українські артилеристи дотримуються "артилерійської дієти", але, як запевняє спікер Східного угруповання військ Сергій Череватий, Сили оборони максимально точно звіряють дані з інформацією з безпілотників і якісно уражають цілі.

Також бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ показали вуличні бої в Бахмуті. Серед зруйнованих російськими загарбниками будівель українські захисники застосовують проти ворогів стрілецьку зброю та інше протитанкове озброєння.