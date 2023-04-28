"По поручению Путина": вице-премьер РФ приехал в разрушенный Бахмут (видео)

Марат Хуснуллин обвинил Силы обороны в уничтожении инфраструктуры города и заявил, что Россия займется его восстановлением после того, как только позволит обстановка на фронте.

Related video

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что собирается восстанавливать разрушенный Бахмут. Об этом он написал у себя в Telegram.

Так, Хуснуллин в своем сообщении написал, что по приказу главы Кремля Владимира Путина посетил оккупированные территории Украины, включая Бахмут, за который еще продолжаются бои.

Он опубликовал видео, на котором показал уничтоженный Дом культуры, заявив, что его якобы обстреляли ВСУ.

"Город поврежден, но восстановить его можно. Такой опыт у нас есть. Как только позволит оперативная обстановка будем заходить и шаг за шагом работать", — заявил он.

Марат Хуснуллин пообещал "восстановить" Бахмут

Также Хуснуллин опубликовал пост, в котором в очередной раз заявил, что РФ якобы борется в Украине с некими "фашистами".

"Увидел на здании послание от наших бойцов с напоминанием о 1944 годе. Они хорошо помнят Победу над фашизмом и делают все, чтобы ее повторить", — заявил он.

Напомним, что 28 апреля спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что ВСУ и ВС РФ достигли паритета в артиллерии в Бахмуте. Украинские артиллеристы соблюдают "артиллерийскую диету", но, как заверяет спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый, Силы обороны максимально точно сверяют данные с информацией с беспилотников и качественно поражают цели.

Также бойцы Сил специальных операций ВСУ показали уличные бои в Бахмуте. Среди разрушенных российскими захватчиками зданий украинские защитники применяют против врагов стрелковое оружие и другое противотанковое вооружение.