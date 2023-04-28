Україна отримала від США датчики виявлення радіації, — NYT

Вашингтон стурбований можливістю застосування Кремлем ядерної зброї проти України. Якщо це станеться, детектори радіації не дозволять Москві уникнути відповідальності.

Related video

США передали Україні датчики виявлення ядерної радіації. Про це 28 квітня повідомляє The New York Times.

За інформацією видання, ціль цих дій, у тому числі, полягає в тому, щоб переконатися, що якщо Російська Федерація підірве радіоактивну зброю на території України, вина Кремля буде доведена.

Слухання в Палаті представників і докладні відомості, представлені в середу Національним управлінням із ядерної безпеки, є на сьогодні найвагомішими доказами того, що Вашингтон готується до найгірших можливих наслідків вторгнення в Україну.

Зазначається, що підрозділ експертів-атомників, керований агентством безпеки, працює з Києвом над розгортанням радіаційних датчиків, навчанням персоналу, моніторингом даних і попередженням про смертельне випромінювання.

У заяві, відправленій The New York Times у відповідь на питання репортера, агентство повідомило, що мережа атомних датчиків розгортається "по всьому регіону" та матиме можливість "охарактеризувати розмір, місцезнаходження та наслідки будь-якого ядерного вибуху".

Крім того, в ньому йдеться, що розгорнуті датчики позбавлять Росію "будь-якої можливості використовувати ядерну зброю в Україні без вказівки авторства".

Нагадаємо, 27 квітня офіційна представниця Міністерства закордонних справ Марія Захарова заявила, що РФ має повне право оборонятися ядерною зброєю проти країн-союзниць України, а також проти самої нашої країни, де нібито хочуть створити "брудну" ядерну бомбу.

26 квітня секретар Ради національної безпеки України Олексій Данілов прокоментував ядерні погрози Російської Федерації, які час від часу звучать із вуст влади Кремля. На його думку, чим гірша ситуація на фронті, тим частіше лунають істеричні "ядерні" заяви.