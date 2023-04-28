Украина получила от США датчики обнаружения радиации, – NYT

Вашингтон обеспокоен возможностью применения Кремлем ядерного оружия против Украины. Если это случится, детекторы радиации не позволят Москве избежать ответственности.

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США передали Украине датчики для обнаружения ядерной радиации. Об этом 28 апреля сообщает The New York Times.

По информации издания, цель этих действий, в том числе, состоит в том, чтобы убедиться, что если Российская Федерация взорвет радиоактивное оружие на территории Украины, вина Кремля будет доказана.

Слушания в Палате представителей и подробные сведения, представленные в среду Национальным управлением по ядерной безопасности представляют собой на сегодняшний день самые веские доказательства того, что Вашингтон готовится к наихудшим возможным последствиям вторжения в Украину.

Отмечается, что подразделение экспертов-атомщиков, управляемое агентством безопасности, работает с Киевом над развертыванием радиационных датчиков, обучением персонала, мониторингом данных и предупреждением о смертельном излучении.

В заявлении, отправленном The New York Times в ответ на вопрос репортера, агентство сообщило, что сеть атомных датчиков развертывается "по всему региону" и будет иметь возможность "охарактеризовать размер, местоположение и последствия любого ядерного взрыва".

Кроме того, в нем говорится, что развернутые датчики лишат Россию "любой возможности использовать ядерное оружие в Украине без указания авторства".

Напомним, 27 апреля официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что РФ имеет полное право обороняться ядерным оружием против стран-союзниц Украины, а также против самой нашей страны, в которой якобы хотят создать "грязную" ядерную бомбу.

26 апреля секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов прокомментировал ядерные угрозы Российской Федерации, которые время от времени звучат из уст властей Кремля. По его мнению, чем хуже ситуация на фронте, тем чаще будут раздаваться истерические "ядерные" заявления.