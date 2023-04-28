"З огляду на заплачену ціну": у Зеленського закликали прискорити постачання зброї (відео)

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, сучасна Росія — це кров і вбивства, а завершити цю війну можна лише поразкою РФ.

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Коментуючи ракетний удар по Умані, радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк закликав західних партнерів прискорити постачання озброєнь, щоб завершити війну в Україні. Про це у п'ятницю, 28 квітня, він написав у своєму Telegram-каналі.

Що таке сучасна РФ? Все просто: це кров, вбивства, знову кров і знову вбивства. Тільки вбивства і тільки кров. Ну ще й мародерство… Росія зумисно, зухвало, демонстративно вбиває і відверто знущається з… міжнародного права. "Хочете побачити, як крилата ракета влітає в багатоповерхівку і вбиває дітей, що сплять? Сейчас исполним". І навіть зафіксуємо в офіційному статусі Міноборони РФ – "Точно в цель!" — написав Подоляк.

За словами радника глави, Росія системно порушує цивілізоване дотримання правил. Причому це стосується не лише України.

"РФ, як сарана, приходитиме на будь-які території, вбиваючи, грабуючи, щоб потім з високої трибуни міжнародної організації цинічно розповідати про багатополярний світ", — додав він.

Подоляк зазначив, що про необхідність повернути верховенства права, однак для цього потрібно перемогти Росію на полі бою.

"Враховуючи вже заплачену ціну, ми повинні завершити цю війну правильно, виключно поразкою РФ, та повернути верховенство права і мир на континент. А тому, перефразовуючи Гемінґвея, ще раз скажу: "Привіт, зброє!" Привіт, багато зброї…" — резюмував Подоляк.

Нагадаємо, 28 квітня в процесі ракетного обстрілу російських окупантів багатоповерхівки в Умані загинули 22 особи, зокрема троє дітей.

Також 28 квітня у Державній прикордонній службі України анонсували відплату ворогові за вбивства цивільних. Прикордонники показали снаряди з написом "за Умань" та пообіцяли відплатити російським загарбникам за удари по мирному населенню.