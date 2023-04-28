"Учитывая заплаченную цену": у Зеленского призвали ускорить поставки оружия (видео)

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, современная Россия — это кровь и убийства, а завершить эту войну можно только поражением РФ.

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Комментируя ракетный удар по Умани, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал западных партнеров ускорить поставки вооружений, чтобы завершить войну в Украине. Об этом в пятницу, 28 апреля, он написал в своем Telegram-канале.

"Что такое современная РФ? Все просто: это кровь, убийства, снова кровь и снова убийства. Только убийства и только кровь. Ну еще и мародерство… Россия умышленно, дерзко, демонстративно убивает и откровенно издевается над… международным правом. "Хотите увидеть, как крылатая ракета влетает в многоэтажку и убивает спящих детей? Сейчас исполним". И даже зафиксируем в официальном статусе Минобороны РФ — "Точно в цель!" — написал Подоляк.

По словам советника главы, Россия системно нарушает цивилизованное соблюдение правил. Причем касается это не только Украины.

"РФ как саранча, будет приходить на любые территории, убивая, грабя, чтобы потом с высокой трибуны международной организации цинично рассказывать о многополярном мире", — добавил он.

Подоляк отметил, о необходимости вернуть верховенства права, однако для этого нужно победить Россию на поле боя.

"Учитывая уже заплаченную цену, мы должны завершить эту войну правильно, исключительно поражением РФ, и вернуть верховенство права и мир на континент. А потому, перефразируя Хемингуэя, еще раз скажу: "Привет, оружие!" Привет, много оружия…" — резюмировал Подоляк.

Напомним, 28 апреля в ходе ракетного обстрела российских оккупантов многоэтажки в Умани погибли 22 человека, в том числе трое детей.

Также 28 апреля в Государственной пограничной службе Украины анонсировали возмездие врагу за убийства гражданских. Пограничники показали снаряды с надписью "за Умань" и пообещали отплатить российским захватчикам за удары по мирному населению.