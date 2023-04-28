"РФ вдарила ракетами Х-101 та Х-555": у ЗСУ розповіли про обстріл Умані та Миколаєва (відео)

За словами представника тероборони ЗСУ Андрія Ковальова, ворог атакував Україну 28 квітня з акваторії Каспійського моря. Військовий заявив, що ракетний обстріл ворога розцінює як спробу залякати українців перед контрнаступом ЗСУ.

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Збройні сили РФ били по Умані та Миколаєву ракетами Х-101 та Х-555, застосувавши для цього авіацію в акваторії Каспійського моря. Про це заявив журналістам пресофіцер 112 бригади сил територіальної оборони ЗСУ Андрій Ковальов.

"Російські окупанти стріляли з акваторії Каспійського моря з літаків ракетами Х-101 та Х-555. Варто зазначити, що більшість ракет, які цілили по Україні, силам ППО й іншим силам оборони України вдалося збити. Така величезна країна як Україна не може перекрити всю свою територію, навіть якщо всі наші партнери нададуть нам засоби ППО. Розслаблятися зарано", — сказав Ковальов.

Він наголосив, що кияни мають усвідомлювати загрозу для столиці. Військовий впевнений, що Київ залишається у фокусі уваги російських загарбників.

На думку Ковальова, ракетний удар ЗС РФ по Україні був покликаний залякати народ на тлі розмов про контрнаступ ЗСУ. Однак пресофіцер закликав українців не втрачати бойовий дух.

Нагадаємо, 28 квітня одна з ракет, випущених окупантами, влучила у багатоповерховий будинок в Умані. Фокус зібрав деталі трагедії.

Експерт Іван Киричевський заявив, що зброя, надана західними партнерами Україні, стає для загарбників неприємним сюрпризом. Також Киричевський озвучив власний прогноз щодо контрнаступу ЗСУ.