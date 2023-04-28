"РФ ударила ракетами Х-101 и Х-555": в ВСУ рассказали об обстреле Умани и Николаева (видео)

По словам представителя теробороны ВСУ Андрея Ковалева, враг атаковал Украину 28 апреля с акватории Каспийского моря. Военный заявил, что ракетные обстрелы врага расценивает как попытку запугать украинцев перед контрнаступлением ВСУ.

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Вооруженные силы РФ били по Умани и Николаеву ракетами Х-101 и Х-555, применив для этого авиацию в акватории Каспийского моря. Об этом заявил журналистам пресс-офицер 112 бригады сил территориальной обороны ВСУ Андрей Ковалев.

"Российские оккупанты стреляли из акватории Каспийского моря с самолетов ракетами Х-101 и Х-555. Стоит отметить, что большинство ракет, которые целили по Украине, силам ПВО и другим силам обороны Украины удалось сбить. Такая огромная страна как Украина не может перекрыть всю свою территорию, даже если все наши партнеры предоставят нам средства ПВО. Расслабляться рано", — сказал Ковалев.

Он подчеркнул, что киевляне должны осознавать угрозу столице. Военный уверен, что Киев остается в фокусе внимания российских захватчиков.

По мнению Ковалева, ракетный удар ВС РФ по Украине был призван запугать народ на фоне разговоров о контрнаступлении ВСУ. Однако пресс-офицер призвал украинцев не терять боевой дух.

Напомним, 28 апреля одна из ракет, выпущенных оккупантами, попала в многоэтажное здание в Умани. Фокус собрал детали трагедии.

Эксперт Иван Киричевский заявил, что оружие, предоставленное западными партнерами Украине, становится для захватчиков неприятным сюрпризом. Также Киричевский озвучил собственный прогноз по контрнаступлению ВСУ.