"Окупанти Лазурного берега": ЗМІ показали вілли російських олігархів у Франції (фото)

Журналісти опублікували другу частину розслідування про віли російських олігархів у Франції, які заарештували після повномасштабного вторгнення. Як з'ясувалося, найбільше нерухомості у братів Сергія та Миколи Саркісових.

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Журналісти "Української правди" опублікували другу частину розслідування "Окупанти блакитного берега", де показали, що відбувається на віллах російських олігархів, які потрапили під санкції. Відповідне відео було опубліковане 27 квітня.

Вілла Фархада Ахмедова

Журналісти виявили віллу Фархада Ахмедова – російського мільярдера азербайджанського походження. У олігарха вілла в одному з найдорожчих куточків французької Рів'єри – на курорті Сен-Жан-Кап-Ферра. Після повномасштабного вторгнення Ахмедов потрапив під санкції ЄС. Вілла записана на його колишню дружину.

Вілла Аркадія Ротенберга

Також журналісти показали заарештовану віллу ще одного російського мільярдера Аркадія Ротенберга. У французьких реєстрах УП знайшла інформацію про те, що брат Аркадія Борис разом з дружиною як прописку мають адресу в Монако. Як з'ясувалося, апартаменти розташовані в самому центрі біля казино "Монте-Карло".

Вілла Бориса Ротенберга

Ще один об'єкт нерухомості Ротенберг розташований між Монако і Ніццою в місті Ез. Власником цієї вілли є брат Аркадія Борис Ротенберг. Об'єкт також заморожений владою Франції.

Угіддя Олександра Пономаренка

Журналісти також показали угіддя у Сен-Жан-Кап-Ферра, які належать оточенню олігарха Олександра Пономаренка. Його родина є співвласником московського аеродрому Шереметьєво. Зважаючи на недобудовані будівлі, Пономаренку довелося заморозити будівництво через санкції.

Палац Муси Бажаєва

Також вдалося виявити заарештований палац російського мільярдера, який займається нафтою, платиною та будівництвом Муси Бажаєва.

Вілли Віктора Рашнікова

Крім того, журналісти зняли відразу дві вілли, розташовані по сусідству, які належать одному з найбагатших людей Росії Віктору Рашнікову. Цікаво, що в 1971 році легендарний рок-гурт Rolling Stones жив на цій віллі, ховаючись від британських податківців.

Вілла "Філософія"

На одній із вулиць у Каннах розташовується вілла батьків російського олігарха Андрія Мельниченка, яка називається "Філософія". Як повідомляють журналісти УП, Мельниченко був одним із перших олігархів, який прийшов на зустріч із Путіним у перший день повномасштабного вторгнення. За місяць до вторгнення батьки олігарха ліквідували компанію, на яку було записано віллу.

Вілла Андрія Мельниченка

Вілла самого Мельниченка знаходиться за 10 хвилин їзди від Канн, на мисі Антіб. Вона також заарештована на відміну від маєтка його батьків.

Маєток Андрія Козіцина

Ще один олігарх, Андрій Козіцин, придбав у Каннах одразу два об'єкти нерухомості — маєток та приміщення в елітному комплексі. Оскільки він потрапив під санкції, майно перебуває під арештом.

Маєток Івана Стрешинського

Топменеджер та права рука Алішера Усманова Іван Стрешинський володіє маєтком "Еліна", який записаний на фірму його дружини. Нерухомість знаходиться в мальовничому містечку Вільфранш-сюр-Мер недалеко від Ніцци.

Вілла оточення Саркісових

Оточення братів Сергія та Миколи Саркісових володіє віллою в місті Ез. Журналісти з'ясували, що брати мають найбільшу кількість нерухомих об'єктів у Франції серед російських еліт.

Апартаменти Асендерова

Серед сусідів Саркісових у Франції знайшли Каміля Аскендерова, брата глави парламенту Республіки Дагестан Заура Аскендерова. Цікаво, що спочатку компанією, яка купила апартаменти, володів Заур Іскандеров із дружиною, проте у 2012 році майно переписали на брата.

Вілла Олексія Матвєєва

Журналісти також виявили віллу сім'ї Олексія Матвєєва, заступника голови "Газпромбанку", яка розташована в передмісті Ніцци. Цікаво, що він перебуває під санкціями США, Великобританії, Канади та України, а ось у списку санкцій ЄС його немає.

Нагадаємо, у першій частині розслідування журналісти з'ясовували, чи є життя на віллах російських олігархів полі санкцій.

Раніше також повідомлялося, що українські політики, бізнесмени та нардепи масово втекли відпочивати на Лазурний берег на тлі повномасштабної війни РФ проти України.