"Оккупанты Лазурного берега": СМИ показали виллы российских олигархов во Франции (фото)

Журналисты опубликовали вторую часть расследования о виллах российских олигархов во Франции, которые арестовали после полномасштабного вторжения. Как выяснилось, больше всего недвижимости у братьев Сергея и Николая Саркисовых.

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Журналисты "Украинской правды" опубликовали вторую часть расследования "Оккупанты лазурного берега", в котором показали, что происходит на виллах российских олигархов, которые попали под санкции. Соответствующее видео было опубликовано 27 апреля.

Вилла Фархада Ахмедова

Журналисты обнаружили виллу Фархада Ахмедова — российского миллиардера азербайджанского происхождения. У олигарха вилла в одном из самых дорогих уголков французской Ривьеры — на курорте Сен-Жан-Кап-Ферра. После полномасштабног овторжения Ахмедов попал под санкции ЕС. Вилла записана на его бывшую жену.

Вилла Аркадия Ротенберга

Также журналисты показали арестованную виллу еще одного российского миллиардера Аркадия Ротенберга. Во французских реестрах УП нашла информацию о том, что брат Аркадия Борис вместе с женой в качестве прописки имеют адрес в Монако. Как выяснилось, апартаменты расположены в самом центре, возле казино "Монте-Карло".

Вилла Бориса Ротенберга

Еще один объект недвижимости Ротенбергов располагается между Монако и Ниццей в городке Эз. Собственником этой виллы также является брат Аркадия Борис Ротенберг. Объект также заморожен властями Франции.

Угодья Александра Пономаренко

Журналисты также показали угодья в Сен-Жан-Кап-Ферра, которые принадлежат окружению олигарха Александра Пономаренко. Его семья является совладельцем московского аэродрома Шереметьево. Судя по недостроенным зданиям, Пономаренко пришлось заморозить строительство из-за санкций.

Дворец Мусы Бажаева

Также удалось обнаружить арестованный дворец российского миллиардера, который занимается нефтью, платиной и строительством Мусы Бажаева.

Виллы Виктора Рашникова

Кроме того, журналисты засняли сразу две виллы, расположенные по соседству, которые принадлежат одному из богатейших людей России Виктору Рашникову. Примечательно, что в 1971 году легендарная рок-группа Rolling Stones жила на этой вилле, скрываясь от британских налоговиков.

Вилла "Философия"

На одной из улиц в Каннах располагается вилла родителей российского олигарха Андрея Мельниченко, которая носит название "Философия". Как сообщают журналисты УП, Мельниченко был одним из первых олигархов, который пришел на встречу с Путиным в первый день полномасштабного вторжения. При этом за месяц до вторжения родители олигарха ликвидировали компанию, на которую была записана вилла.

Вилла Андрея Мельниченко

Вилла самого Мельниченко находится в 10 минутах езды от Канн, на мысе Антиб. Она также арестована, в отличие от особняка его родителей.

Особняк Андрея Козицына

Еще один олигарх, Андрей Козицын, приобрел в Каннах сразу два объекта недвижимости — особняк и помещение в элитном комплексе. Поскольку он попал под санкции, имущество пребывает под арестом.

Оосбняк Ивана Стрешинского

Топ-менеджер и правая рука Алишера Усманова Иван Стрешинский владеет особняком "Элина", который записан на фирму его жены. Недвижимость распологается в живописном городке Вильфранш-сюр-Мер недалеко от Ниццы.

Вилла окружения Саркисовых

Окружение братьев Сергея и Николая Саркисовых владеет виллой в городке Эз. Журналисты выяснили, что братья владеют самым большим числом недвижимых объектов во Франции среди российских элит.

Аппартаменты Асендерова

Среди соседей Саркисовых во Франции нашли Камиля Аскендерова, брата главы парламента Республики Дагестан Заура Аскендерова. Примечательно, что изначально компанией, которая купила апартаменты, владел Заур Искандеров с женой, однако в 2012 году имущество переписали на брата.

Вилла Алексея Матвеева

Журналисты также обнаружили виллу семьи Алексея Матвеева, заместителя главы "Газпромбанка", которая расположена в предместье Ниццы. Примечательно, что он пребывает под санкциями США, Великобритании, Канады и Украины, а вот в санкционном списке ЕС его нет.

Напомним, в первой части расследования, журналисты выясняли, есть ли жизнь на виллах российских олигархов поле санкций.

Ранее также сообщалось, что украинские политики, бизнесмены и нардепы массово сбежали "отдыхать" на Лазурный берег на фоне полномасштабной войны РФ против Украины.