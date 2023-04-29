Німецька компанія Rheinmetall планує випуск 250 тисяч снарядів 155 мм для ЗСУ.

За даними концерну, поточні можливості дають змогу випускати до 450 тисяч артилерійських снарядів за рік. Надалі планується розширити виробничі потужності до 600 тисяч.

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Німецьке керівництво запропонувало випустити для України 250 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм. Це близько 25% загального обсягу, який європейські країни планують поставити Києву, повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.

За планом Євросоюзу, Україна має отримати мільйон артилерійських снарядів, оскільки наявність достатньої їх кількості у ЗСУ — одне з найважливіших питань перед весняним контрнаступом Києва, що готується.

Пропозиція Берліна надійшла на зустрічі директорів збройових компаній, що відбулася цього тижня.

Німецьке видання зазначає, що боєприпаси виготовить концерн Rheinmetall.

Його керівництво повідомило, що поточні потужності дозволяють випускати до 450 тисяч артилерійських снарядів протягом року, причому 350 тисяч виробляються в Європі.

У майбутньому Rheinmetall розраховує суттєво розширити виробничі потужності — до 600 тисяч на рік.

Країни ЄС досягли домовленостей про те, що збирання снарядів має відбуватися на території Євросоюзу, а складові компоненти можуть поставлятися з третіх країн.

Rheinmetall може надати близько 50 тисяч гільз, що виробляються в Австралії, та заряди ракетного палива з ПАР.

4 березня стало відомо, що німецька компанія Rheinmetall веде переговори з Києвом щодо будівництва танкового заводу на території України.

Раніше повідомлялося, що виробник танків Leopard готує чудо-безпілотник, який вестиме вогонь дронами-камікадзе. Журналістам стала відома попередня інформація про незвичайну розробку концерну Rheinmetall.