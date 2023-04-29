Немецкая компания Rheinmetall планирует выпуск 250 тысяч снарядов 155 мм для ВСУ, — СМИ

По данным концерна, текущие возможности позволяют выпускать до 450 тысяч артиллерийских снарядов за год. В будущем планируется расширить производственные мощности до 600 тысяч в год.

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Немецкое руководство предложило выпустить для Украины 250 тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм. Это около 25% от общего объема снарядов, которые европейские страны планируют поставить Киеву, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По плану Евросоюза, Украина должна получить миллион артиллерийских снарядов, поскольку наличие достаточного количества боеприпасов у ВСУ — один из важнейших вопросов перед готовящимся весенним контрнаступлением Киева.

Предложение Берлина поступило на встрече директоров оружейных компаний, состоявшейся на текущей неделе.

Немецкое издание отмечает, что боеприпасы изготовит оружейная компания Rheinmetall.

Руководство компании сообщило, что текущие мощности позволяют выпускать до 450 тысяч артиллерийских снарядов в течение года, 350 тысяч производятся в Европе.

В будущем Rheinmetall рассчитывает существенно расширить производственные мощности — до 600 тысяч в год.

Страны ЕС достигли договоренностей о том, что сборка снарядов должна проходить на территории Евросоюза, а составные компоненты могут поставляться из третьих стран.

Rheinmetall может предоставить порядка 50 тысяч гильз, производящихся в Австралии, и заряды ракетного топлива из ЮАР.

4 марта стало известно, что немецкая компания Rheinmetall ведет переговоры с Киевом о строительстве танкового завода на территории Украины.

Ранее сообщалось, что производитель танков Leopard готовит чудо-беспилотник, который будет вести огонь дронами-камикадзе. Журналистам стала известна предварительная информация о необычной разработке концерна Rheinmetall.