"Почнемо з Кримського мосту": експерт назвав відправну точку контрнаступу ЗСУ (відео)

За словами полковника запасу Романа Світана, через пошкодження конструкції росіяни не зможуть перекидати важку техніку на півострів, а Сили оборони отримають вихід до Азовського узбережжя.

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Знаком про початок контрнаступу Збройних сил України буде знищення Кримського мосту, який є головною артерією постачання озброєнь. Про це військовий експерт Роман Світан заявив у ефірі УНІАН.

"Ми сиділи та чекали поки вони його (Кримський міст – ред.) відновлять, щоб вже конкретно його відмінусувати. Виходячи з дислокації військ і найоптимальнішого розвитку подій у наступі, оптимальний варіант розпочати наступ зі знищення Кримського мосту. Це має бути саме початком, тому що через Кримський міст будуть йти основні типи озброєнь та військової амуніції", — зазначив він.

Також за словами експерта, через Крим росіяни можуть літати до Мелітополя та доставляти військову амуніцію.

"Після того, як буде знищено Кримський міст, можна починати рух на Азовське узбережжя", – резюмував Роман Світан.

Контрнаступ ЗСУ: що сказав Зеленський

Під час інтерв'ю закордонним журналістам 29 квітня президент України Володимир Зеленський не розкрив докладних деталей, але підтвердив, що ЗСУ справді планують контратаку та повернення Криму. Попри надії на успіх, він попередив, що війна може тривати роками чи навіть десятиліттями.

"Іншим країнам дешевше зараз підтримати Україну, ніж збільшувати ризики третьої світової війни", – зазначив він.

Повномасштабна війна Росії з Україною не може закінчитись так само як Друга світова війна закінчилася для Фінляндії, вважає український лідер.

"Фінляндія не тільки поступилася територією Росії, але й втратила багато життів. Я вважаю, що таку можливість не можна давати", – наголосив він.

Нагадаємо, 27 квітня колишній командувач армії США в Європі Марк Хертлінг написав у Twitter, що ЗСУ зможуть відвоювати значну частину окупованих територій у ході очікуваного весняного контрнаступу. Він також припустив, що майбутній контрнаступ не стане закінченням війни в Україні.

28 квітня глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба також заявив, що контрнаступ Сил оборони України не слід вважати останньою битвою, яка призведе до остаточної перемоги. Сказати щось конкретне про результати операції можна буде лише за результатами її проведення.