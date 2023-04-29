"Начнем с Крымского моста": эксперт назвал отправную точку контрнаступления ВСУ (видео)

По словам полковника запаса Романа Свитана, из-за повреждения конструкции россияне не смогут перебрасывать тяжелую технику на полуостров, а Силы обороны получат выход к Азовскому побережью.

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Знаком о начале контрнаступления Вооруженных силу Украины будет уничтожение Крымского моста, который является главной артерией поставки вооружений. Об этом военный эксперт Роман Свитан заявил в эфире УНИАН.

"Мы сидели и ждали пока они его (Крымский мост – ред.) восстановят, чтобы уже конкретно его отминусовать. Исходя из дислокации войск и самого оптимального развития событий в наступлении, оптимальный вариант как раз начать наступление с уничтожения Крымского моста. Это должно быть именно самим началом, потому что через Крымский мост будут идти основные типы вооружений и военной амуниции", – отметил он.

Также по словам эксперта, через Крым россияне могут летать в Мелитополь и доставлять военную амуницию.

"После того как будет уничтожен Крымский мост, можно начинать движение на Азовское побережье", – резюмировал Роман Свитан.

Контрнаступление ВСУ: что сказал Зеленский

Во время интервью зарубежным журналистам 29 апреля, президент Украины Владимир Зеленский не раскрыл подробных деталей, но подтвердил, что ВСУ действительно планируют контратаку и возврат Крыма. Несмотря на надежды на успех, он предупредил, что война может продолжаться годами или даже десятилетиями.

"Другим странам дешевле сейчас поддержать Украину, чем увеличивать риски третьей мировой войны", – отметил он.

Полномасштабная война России с Украиной не может закончиться так же, как Вторая мировая война закончилась для Финляндии, полагает украинский лидер.

"Финляндия не только уступила территорию России, но и потеряла много жизней. Я считаю, что такую ​​возможность нельзя давать", – подчеркнул он.

Напомним, 27 апреля бывший командующий армией США в Европе Марк Хертлинг написал в Twitter, что ВСУ смогут отвоевать значительную часть оккупированных территорий в ходе ожидаемого весеннего контрнаступления. Он также предположил, что грядущее контрнаступление не станет окончанием войны в Украине.

28 апреля глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также заявил, что контрнаступление Сил обороны Украины не следует считать последней битвой, которая приведет к окончательной победе. Сказать что-либо конкретное о результатах операции можно будет лишь по итогу ее проведения.