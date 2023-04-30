Влада Ірландії вшанувала пам'ять добровольця з ЗСУ: посольство РФ заявило про "пропаганду"

Посольство РФ назвало слова ірландських дипломатів про загиблого бійця Фінбара Кафферки підтримкою участі ірландців у війні в Україні, а Ірландію — стороною конфлікту, в такому разі, і погрозило наслідками.

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Керівництво Ірландії заявило про свою непохитну підтримку України після того, як посольство РФ у Дубліні висловило протест проти того, що уряд Ірландії вшанував пам'ять ірландця, який загинув за Україну. Про це повідомляє CNN.

Цього тижня глава ірландського МЗС Майкл Мартін висловив співчуття родині Фінбара Кафферкі, який загинув у боях із російськими окупантами в Україні. Він назвав його "молодою людиною з чіткими принципами".

Російські дипломати з посольства в Дубліні були незадоволені і заявили, що уряд Ірландії та місцеві медіа "відповідальні за смерть Фінбара Кафферкі".

Посольство РФ заявило, що, можливо, це висловлювання на підтримку участі ірландців у бойових діях в Україні, тоді Ірландія вважатиметься стороною конфлікту, та пригрозило наслідками.

Голова комітету із закордонних справ ірландського парламенту Чарлі Фленаган назвав це погрозами та залякуванням.

МЗС Ірландії напередодні, 30 квітня, заявило, що ірландський уряд дотримується гранично чіткої позиції щодо агресії РФ проти України.

Фінбар Кафферки

"Україна має право захищатися від атаки на свій суверенітет та територіальну цілісність згідно зі статтею 51 Статуту ООН… Ірландія непохитно підтримує Україну. Російська дезінформація ні на що не вплине", — йдеться у публікації.

Деякі політики в Ірландії висловлювалися проти того, що посаду російського посла в Ірландії обіймає Юрій Філатов. Ірландська преса минулого року ставила питання про те, чому уряд країни все ще дозволяє "апологету різанини" перебувати в країні.

Нагадаємо, що у Молдові депутат обізвав колег у парламенті, які "цілують російський чобіт".

Раніше повідомлялося, що пропаганду РФ після удару по Умані впіймали на брехні. Володимир Соловйов опублікував рекламу в соцмережах, видавши постраждалу мешканку Умані за жінку з Донбасу.